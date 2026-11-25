Jimena Barón logró su objetivo: hizo que su pareja, Matías Palleiro, llegara al millón de seguidores en Instagram con el fin de que le compre una casa en el campo.

En las últimas horas, Jimena Barón volvió a sorprender a sus seguidores en la red con una alocada consigna, esta vez, que invoucra a su pareja, Matías Palleiro.

A diario, la artista muestra en su cuenta de Instagram el crecimiento de los cinco cachorros de su perra Lucy, y manifiesta sus ganas de tener un espacio amplio para quedarse con todos.

La apuesta de Jimena Barón con Matías Palleiro

A modo de broma, Jimena Barón dice que quiere ser como María Becerra, que tiene alrededor de ocho perros y cuatro gatos. Por este motivo, le hizo una propuesta a sus fanáticos y demostró el poder de llegada que tienen las redes sociales.

Mediante su cuenta de X, la cantante aprovechó la ocasión y pidió: "¿Me harían el favor de seguir a mi pareja en lnstagram que acaba de prometer comprar una casa en las afueras para que los animales sean felices, si llega al millón de seguidores? Gracias".

Luego a través de sus historias de Instagram, reafirmó la solicitud con un video de Matías hablando del tema: "Estamos yendo a ver una casa en las afueras. Tengo algo para tu gente, a ver si son fieles: si llego al millón de seguidores, compro la casa".

"Para mí acaba de cometer un gran error si piensa que esto es imposible. Es muy orgulloso, así que si lo logramos, lo va a hacer. Yo solo quiero mi casa verde para los animalitos, así que estoy subidísima a esta viralización", añadió Jimena Barón, confiada en que se concretará el reto.

"Están subiendo los seguidores. Voy a ir eligiendo mi refugio animal", lanzó divertida al ver que su novio estaba aumentando el número en su perfil.

Finalmente este miércoles, Matías Palleiro llegó al millón de usuarios en su perfil y Jimena Barón no pudo contener la felicidad: "Se viene la casa en el campo, lo lograron".

A su vez, la intérprete añadió: "No lo puedo creer. Yo ya estuve viendo propiedades, quisiera una casa chiquita y espacio verde. También busqué cómo es tener animales, vacas y gallinas...".