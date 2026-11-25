Gordon, la nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, ya está disponible en Netflix. La realización de este thriller inspirado en hechos reales implicó un importante despliegue técnico y artístico para reconstruir los escenarios históricos de la Argentina de los años 70, con la participación de cientos de profesionales y un extenso trabajo de ambientación, caracterización y efectos visuales.

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Los números detrás de los 7 episodios

Luego de cuatro meses de preproducción, el rodaje de Gordon se llevó adelante durante 109 jornadas, entre los meses de julio y diciembre de 2025, y contó con un equipo base de 163 técnicos, al que se sumaron 310 técnicos de refuerzo. Frente a cámara participaron 258 actores y actrices y 3.720 extras, que contribuyeron a dar vida a los diferentes escenarios históricos que atraviesa la historia.

Gordon. Crédito: Netflix

Uno de los principales desafíos de la producción fue la reconstrucción de la Argentina de los años 70. Para recrear los espacios y elementos de la vida cotidiana de aquella época, el equipo intervino 98 locaciones y trabajó sobre más de 200 sets ambientados, utilizando 611 vehículos de época y más de 50.000 objetos de utilería. Entre los espacios recreados se encuentran la cárcel de Devoto, el banco de Bariloche y el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Además, se construyó desde cero la capilla del padre Carlos Mugica en menos de dos semanas.

Las escenas de acción también implicaron un importante despliegue técnico. Para su realización, participaron 28 especialistas de riesgo, se utilizaron 230 armas de utilería adaptadas para disparos de fogueo y se realizaron aproximadamente 1.100 disparos durante el rodaje.

Gordon. Crédito: Netflix

A lo largo de la serie se realizaron 6 planos secuencia, entre los que se destaca el del robo al banco de Bariloche del primer episodio, de aproximadamente 6 minutos de duración. Su realización requirió intervenir el centro de la ciudad y coordinar el trabajo de más de 200 personas entre el equipo técnico y proveedores. Sobre el desafío que implicó esta escena, que se repitió 21 veces para llegar al resultado final, Pablo Trapero destacó: “Nuestro plano necesitaba la misma precisión que el plan de Gordon”.

Gordon. Crédito: Netflix

A este despliegue se sumó un extenso proceso de postproducción que incluyó 720 planos intervenidos con efectos visuales, fundamentales para recrear los distintos escenarios históricos, eliminar elementos contemporáneos y completar el universo visual de la serie.

Gordon. Crédito: Netflix

Basada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy, la serie de siete episodios narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que comenzó con robos y delitos comunes y que, sin dejar de delinquir, se involucró en la violencia paraestatal de la Argentina de los años 70, en el contexto de los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios.