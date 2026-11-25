Matías Alé habló sin vueltas sobre el difícil momento económico que atraviesa. Durante su visita a Con Carmen, el programa que conduce Carmen Barbieri por El Nueve, el actor comparó la realidad que vive actualmente con los años de abundancia que tuvo durante sus temporadas teatrales más exitosas.

¿Qué dijo Matías Alé sobre sus problemas económicos?

Lejos de ocultar las dificultades, el actor señaló cómo cambió para mal su situación financiera y admitió que, pese a haber ganado importantes sumas de dinero, no supo manejar bien sus ingresos.

En una amena charla con Barbieri, Alé recordó el ritmo de trabajo que tenía cuando ambos compartían escenario y destacó la gran convocatoria que tenían. "Vos hacías una función con Carmen, metías mil cien personas por función en Tucumán, dos funciones, después tenías tres presencias", describió.

"Hice mucho dinero, mucho dinero de verdad", enfatizó al recordar aquella etapa. Incluso contó que llegó a tener cinco motos y tres autos, aunque con el paso del tiempo entendió que acumular bienes materiales no le garantizaba nada.

Matías Alé reconoció que ganó mucho dinero, pero que no lo supo administrar correctamente.

Para explicar la idea, compartió una reflexión sobre su reciente internación: "Cuando me interné, el Porsche no me decía 'te amo'". La frase sintetizó el fuerte contraste que existe entre el patrimonio económico, que había conseguido en ese momento, y la importancia que adquirieron para él los vínculos personales con el paso de los años.

El entrevistado tampoco esquivó su responsabilidad al hablar de lo que ocurrió con sus finanzas. "Después no me supe administrar, después me enfermé y perdí mucho dinero", reconoció.

Alé también se refirió a los cambios que experimentó la industria del espectáculo y a las dificultades con las que se enfrentan hoy los artistas para alcanzar los ingresos de otras épocas. Según explicó, las condiciones laborales y económicas ya no son las mismas y obligan a multiplicar los compromisos.

"Hoy lo que ganamos todos son otros montos. Necesitamos tres trabajos para hacer lo que hacíamos antes. Hoy vivo al día y no se me caen los anillos por decirlo", reconoció. Carmen Barbieri coincidió con su diagnóstico y acotó: "Cuatro trabajos... muchos".

Matías Alé visitó a Carmen Barbieri en su programa de El Nueve.

El actor aclaró enseguida que sus palabras no tenían una intención política. "No estoy hablando de política ni nada. Hablo de la realidad que tenemos", sostuvo.

En ese contexto, trazó una diferencia entre las grandes producciones teatrales, en las que el artista llega a una sala con una convocatoria asegurada, y el circuito de teatros de la avenida Rivadavia, donde los propios elencos deben trabajar para conseguir espectadores.

En ese contexto, recordó su participación en las dos temporadas de Los sospechosos del piso diez y los espectáculos que encabezó junto a Roberto Peña y Jorge "Carna" Crivelli.

En ese tipo de proyectos, explicó, no alcanza con subirse al escenario, también hay que ocuparse de toda la organización, difundir las funciones y salir a buscar público. "Es llegar y hacer hoteles, ir a vender puerta a puerta, es meter la gente", detalló al respecto.