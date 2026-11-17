Marta Fort protagonizó un divertido momento en una charla con Wanda Nara en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) y reveló la actitud de Grego Rossello, uno de sus compañeros.

En medio de la devolución de los jurados, la participante contó una anécdota que llamó la atención de todos en el estudio y mandó al frente a Grego luego de dar a conocer un mensaje que le llegó en su WhatsApp.

"Me despierto con un audio de Grego (Rossello) en bombita", comenzó diciendo Marta. "¿En bombita?", le preguntó Wanda sorprendida. Con humor, la concursante expresó lo que decían los audios: "'Eh, Marta, ¿dónde estás? ¿Hacemos after? ¿Qué hacés, Marta? ¿Cómo va? ¿Dónde está el after?' Pero qué desubicado".

Lejos de no darle importancia al tema, Wanda fue contundente y lanzó: "Pero Gregorio está tirando tiros para todos lados".

Cabe destacar que, no es la primera vez que Grego haya quedado involucrado en una anécdota por seducir a distintas personas del reality culinario. Anteriormente, también intentó coquetear con Wanda en un juego mediático entre ambos.

A pesar de haber mandado al frente a su compañero, Marta terminó su confesión entre risas junto a todas las personas que se encontraban presentes y todo quedó como parte de una buena anécdota.

¿Por qué Marta Fort terminó llorando en MasterChef Celebrity?

Marta Fort entró en crisis en MasterChef Celebrity (Telefe) y se le conoció una faceta que no suele mostrar: más sensible y afectada.

En este episodio tenían el gran desafío de hacer nuevamente pastelería y la receta escogida fue un marquise de chocolate. Desde el primer momento, la hija del comandante se puso mucha presión por considerarse una familia chocolatera.

Mientras estaba cocinando, no pudo evitar colapsarse porque no le estaba saliendo la receta, la cual consideraba que era uno de sus puntos fuertes. Incluso, Damián Betular pasó por su mesada a ayudarle con la crema.

Cuando llegó el momento de presentar el plato, la conductora de Blender se sinceró sobre lo ocurrido: "Fue un quilombo, qué sé yo, no sé. Capaz que me agarró un poco de todo".

Frente a esto, admitió que no está teniendo buenos días: "Estoy sin dormir un poco sensible" y reveló que sintió una gran presión: "Somos la familia chocolatera, yo que tanto jodí".

Pero, contrario a lo que esperaba, Germán Martitegui se mostró muy comprensible con la situación e intentó levantarle el ánimo: "A mí me parece que la cocina nos somete a todos a desafíos muy personales".

"La torta no está mal, pero capaz que es también aprender a sobreponerte a la frustración y seguir para adelante, que al final es lo que hiciste", concluyó el chef.