Grego Rossello reveló un inesperado gesto que tuvo con Wanda Nara: “Fue cuando estaba soltera”

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Este fin de semana, Grego Rossello estuvo en "PH, Podemos Hablar" y sorprendió al hablar de su atracción por Wanda Nara. Pero eso no es todo, ya que el conductor también reveló un gesto romántico que tuvo con la empresaria.
¿Qué dijo Grego Rossello sobre Wanda Nara?
Todo comenzó cuándo Andy Kusnetzoff preguntó en el ciclo de Telefe: “Avancen al punto de encuentro los que se sintieron un tanto perdedores en el amor o los que tuvieron fracasos amorosos”. En ese momento, el conductor dio un paso adelante y confesó entre risas: “A mí me ven todos los días perdiendo con Wanda en MasterChef”.
“Es un juego, Wanda está en pareja, la gente lo sabe”, comentó Grego Rossello, sin embargo, cuándo le consultaron si avanzaría si ella estuviera soltera respondió sin filtros: “Voy como loco”. Además, el joven reveló que en un momento le regaló flores a Wanda Nara, y sumó: “Fue cuando ella estaba soltera, para agradecerle que había venido a mi programa, y un perfume”.
“Le avisé cuando estaba abajo y me mandó por servicio, en el Chateau. La de los proveedores. Y la de seguridad me ubicó y me dijo: ‘¡Grego!, ¿te mandaron por acá?’”, continuó el actor y cerró: “Me hizo medio un chiste (la de seguridad): ‘¿Tenías ganas de subir?’. Y le dije no sé, me dijeron que lo deje acá”.
¿Qué dijo Marina Calabró sobre Grego Rossello tras los Premios Ídolo 2026?
Después de que la ceremonia se llevara a cabo el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, la periodista aprovechó su programa radial en El Observador para destrozar al conductor de Ferné con Grego: "No le importa a nadie el Premio Ídolo. Decí la verdad. Es un premio que organiza Grego Rossello para premiar a los amigos y para conducir algo, digamos, y para nominarse como mejor podcast siendo que no hace un podcast, hace un ciclo de entrevistas. Eso no es un podcast".
"Si te vas a poner en una terna, ponete en una terna de entrevistas, papi, porque no hacés un podcast", continuó indignada con la terna en la que participa su ciclo.
"Él arma el premio para premiarse a sí mismo y para conducirlo. Moria hizo justicia y lo ninguneó", lanzó en referencia a la propuesta que le hizo el participante de MasterChef Celebrity a La One de presentar una de las categorías y que rechazó.
Incluso, destacó la entrega de premios que organiza APTRA: "Se premian entre ellos, los del streaming. Me parece bien, es divino. Aguante el Martín Fierro, Grego Rossello. Todas mal tus nominaciones".
"Y hablo porque estoy caliente. El podcast más escuchado de la Argentina, Barbano en Hechos Reales. Escuchálo, ¿eh? Caradura de Grego Rossello, y después charlamos. Te nominás a vos mismo. Tenés que volver a nacer para hacer algo de la calidad de lo que hace Rolando", culminó mencionando el formato que hace su pareja y que no estuvo nominado.