Gladys La Bomba Tucumana habló sobre la muerte de su sobrino de 12 años y expresó su dolor.

Días atrás mediante sus redes, la artista compartió un posteo con una foto junto al nene y escribió: "Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías tanto por vivir... Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar".

Además, se refugió en la fe: "Diosito, recíbilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia".

"Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Te ama la tía. Mi ojitos verdes… nos dejaste debastados bebé", concluyó notablemente afectada.

En su desgarrador mensaje de despedida no reveló la causa de su muerte, pero en las últimas horas contó detalles de lo ocurrido.

De acuerdo al relato de Gladys, Ian estaba jugando en la casa de su abuela cuando sufrió un accidente: "En vez de pegar una patada a la pelota, le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó".

"Todavía no sabemos realmente cómo puede desencadenar algo así, en que Iancito se vaya y nos deje", lamentó.

"El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria, Ian en veinticuatro o cuarenta y ocho horas muere injustamente", afirmó.

"Vamos a ver qué hay que hacer para saber todo realmente lo que pasó. No hay palabras para el dolor de la pérdida de un hijo para mi sobrina", continuó.

Y contó: "Acá, a este lugar, Ian venía, se metía a la pileta, disfrutaba de todo eso. Vivía prácticamente conmigo y mi sobrina cuando yo estaba acá".

"Obviamente, mi mamita no sabe nada, porque para qué le diríamos. Somos una familia como cualquier otra que está sufriendo mucho. Recuerden que somos todos seres humanos. Yo soy también un ser humano, tengo familia", concluyó Gladys La Bomba Tucumana.