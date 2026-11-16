Tras varios rumores y que distintos medios la señalaran como la nueva pareja de Marcelo Tinelli, este lunes 16 de noviembre el conductor sorprendió al compartir en sus redes imágenes junto a Ágata Lescano a tan solo dos meses de su separación con Milett Figueroa.

¿Quién es Ágata Lescano, la nueva pareja de Marcelo Tinelli?

La mujer tiene 37 años y es tanto deportista como entrenadora personal. Recientemente fue campeona de bikini fitness y desde sus redes sociales promueve el concepto de “fitness consciente para mujeres reales”, en donde busca transformar los hábitos y mentalidad de sus seguidoras.

Ágata Lescano cosechó más de 27 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y desde la misma comparte videos e imágenes de actividad física, sus logros deportivos y su transformación personal. En la descripción de su perfil escribió: “Fitness consciente para transformar tu vida. Camp. Argentina y Sudamericana Bikini Fitness”.

La foto que compartió Marcelo Tinelli con Ágata Lescano.

Pero eso no es todo, ya que la entrenadora también toca la guitarra y canta distintas canciones en sus redes sociales. Además, tuvo un joven hijo con el que vive en el país. Recordemos que hace un mes comenzaron los rumores de romance con Marcelo Tinelli, luego de que la pareja compartiera la foto de una merienda en el mismo lugar.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el Bailando?

"Nosotros estamos preparando un Bailando para la tele, cuándo vi que Telefe está preparando otro formato, nosotros lo estamos preparando hace tiempo, ya vimos estudio y todo", comenzó el conductor en el ciclo de América TV, y sumó: "Para mí el Bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, sino para el mundo digital y de streaming".

"Hay un trabajo de preproducción hecho hace más o menos dos meses, habrá dos formatos de baile", continuó Marcelo Tinelli, y cuándo le consultaron si le hubiera gustado conducir "Dancing with the Stars" respondió: "Me encantaría por supuesto, pero entiendo que Santiago del Moro es una persona muy cercana a Telefe y me parece perfecto, está muy bueno que lo conduzca".

"El glamour del baile juntado con un montón de situaciones de lo digital está muy bueno", expresó el presentador y cerró cuándo le preguntaron si el Bailando llegaría el año que viene: "Vamos a preguntar a la gente que lo estamos haciendo".