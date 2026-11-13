La China Ansa salió a hablar luego de que le llovieran las críticas con su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) donde sacó a relucir una faceta que no era conocida públicamente hasta el momento.

En su visita al stream react del reality de cocina conducido por Lola Latorre y Cachete Sierra, la periodista admitió estar desorientada con la opinión de la gente sobre su persona: "Estoy con una ciclotimia absoluta. Me pasa que antes de entrar al reality, que es el primero que hago, la gente me amaba, no tenía ningún quilombo encima".

"Pero ahora estoy en todos los quilombos, me quiero morir, no zafo de ninguna y de repente soy quejosa, mala compañera e infumable", lanzó en referencia al escándalo que protagonizó con Santiago Maratea en Ph, Podemos Hablar.

Finalmente, admitió que cuando ve las grabaciones, hasta a ella le genera enojo ciertas actitudes que tiene: "Yo después me veo y me quiero morir porque en mi casa no me pongo así, no revoleo utensilios. Es irrisorio lo que estoy viviendo".

¿Qué pasó detrás de cámaras tras el escándalo entre Santiago Maratea y La China Ansa en "PH, Podemos Hablar"?

Santiago Maratea y La China Ansa protagonizaron un fuerte cruce en "PH: Podemos Hablar" y salió a la luz cómo fue la charla que tuvo el influencer con Andy Kusnetzoff, conductor del programa, luego del escándalo.

En diálogo con el notero de La Mañana con Moria (El Trece), el influencer habló sobre la actitud del conductor en medio de la discusión con la periodista y expresó: “Andy no es mi amigo y no creo que me cuide. Yo esto lo hablé con él en ese corte de los 20 minutos, que dije: ‘¿Sabés qué pasa? Yo me tengo que cuidar solo acá porque ninguno de ustedes me va a cuidar’”.

“¿Por qué me cuidaría? Si somos todos adultos y no soy amigo de ninguno”, agregó Maratea como reflexión.

Además, se refirió a la exposición y habló sobre la repercusión en la televisión. “Van a querer sacar siempre lo peor o ver mi peor costado. Cuando dicen que la televisión es una picadora de carne, ¿quién zafa de eso? Si nadie pica carne, ¿por qué es una picadora de carne? Porque todos pican carne y yo soy la carne”, afirmó.

Respecto a la pregunta de La China Ansa en el programa, el notero quiso saber si estaba acordada previamente, pero el influencer no se quedó callado y lanzó: “Genuinamente no me interesa. Yo no creo que haya sido buscado, porque también, si es buscado, quiere decir que yo estoy en una posición súperpasiva, donde todos me hacen una trampa”.

Luego, relacionó a la polémica discusión con cuestiones políticas y aseguró: “Sé que ahí hay algo de arriba que baja, y sé que tiene que ver con lo político y con los dueños del canal. Pero después, que desde el dueño hasta la China estén en contra mío, no creo que sea tan así. Pero sí va a pasar esto, nadie me va a cuidar, y yo eso lo tengo muy claro”.

Posteriormente, contó que el conductor no se comunicó con él después de la pelea, pero sí le pidió disculpas. “No me llamó, pero me pidió disculpas en el momento y fue suficiente”, explicó.

“No sé qué más habrá y tampoco entiendo por qué en la política o en los políticos algunos yo puedo generar tanta incomodidad, pero evidentemente la genero y no me molesta, o sea, yo la voy a seguir generando”, cuestionó el influencer.

Finalmente, Santiago Maratea se refirió a las colectas solidarias que realiza y concluyó: “Yo imagino que sirve, imagino que represento ciertos valores que al mismo tiempo banco a un partido político en el que quieren hacernos todos creer que ese partido político no tiene esos valores”.