Este lunes 16 de noviembre, Moria Casán fue distinguida como Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura. Pero eso no es todo, ya que durante la jornada la conductora protagonizó un emotivo momento con Dante, su nieto.

¿Cómo fue el reconocimiento que recibió Moria Casán?

El evento se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, y la diva estuvo acompañada tanto de familiares como de colegas y autoridades. Además del diploma de honor principal, la conductora también recibió otros reconocimientos, fueron declaradas de Interés Cultural su serie biográfica de Netflix y la obra teatral Cuestión de género.

Por otro lado, su ciclo televisivo también tuvo una mención especial. Pero eso no fue todo, ya que Moria Casán también vivió un emotivo momento con Dante Della Paolera, su nieto, quién subió al escenario para coronarla tras ser reconocida como personalidad destacada de la cultura.

¿Cómo fue el mensaje que le envió Lali Espósito a Moria Casán tras su casamiento?

En medio de La mañana con Moria, La One contó: "Le mandé un texto para felicitarla y me contestó con mucha alegría", asegurando que le sorprendió la rapidez con la que recibió una respuesta por parte de la artista.

Entonces, leyó el mensaje: "Mo, gracias, gracias, gracias por las buenas ondas, el amor cuántico y tu presencia en este día por mensajes de cariño. Te quiero. Fue precioso. Estamos recontentos".

Incluso, le envió otro contándole lo mucho que había disfrutado la noche: "Nos cagamos de risa y el amor en el aire era abrumador. Todos felices, bebiendo y danzando".

"Yo no me imaginé que me fuera a responder el mismo día", volvió a expresar muy emocionada por el presente de Lali.