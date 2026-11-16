Adrián Suar confirmó el regreso de la ficción a la televisión de aire y dio algunos detalles.

Luego de la pandemia, la ficción nacional prácticamente desapareció de los canales de aire y migró hacia las plataformas de streaming.

Por este motivo, el gerente de programación de El Trece anunció con alegría que el canal apostará a emitir una serie los próximos meses.

En diálogo con Nacho Rivarola para Puro Show (El Trece), Adrián Suar contó: "Vuelve la ficción con En terapia, una serie que se logró con un acuerdo entre El Trece y Amazon".

"Lo vamos a tener los dos. Es una manera de volver y el comienzo, vengo empujando hace tiempo para volver a hacer ficción de esta manera. El Trece es un canal que hace más de 20 años apoyó la ficción y siempre está con ganas de volver, creo que le vamos a encontrar la vuelta para que vuelva", afirmó.

Por otro lado, Suar se refirió al posible regreso de Mirtha Legrand a la pantalla para despedir el año, luego de su internación: "Deseo de todo corazón el regreso de Mirtha, pero todo depende de ella. Desde el canal no hay ninguna presión, si ella está con ganas... está muy bien que quiera seguir, y nosotros queremos que siga".

"Si ella decide hacer un especial a fin de año y cerrar el ciclo está muy bien, y si quiere volver el año que viene nada me gustaría más. Lo que a ella más le gusta es estar en la televisión", concluyó.

¿De qué se trata a serie En Terapia?

En Terapia es un producto de origen israelí que tuvo su versión argentina entre 2012 y 2014, y los capítulos de las temporadas se emitieron por la pantalla de la TV Pública.

Ahora, la ficción que escribirá Mario Segade tendrá como protagonistas a Joaquín Furriel, Paola Barrientos y Luis Machín, dirigidos por Daniela Goggi.

La información la adelantó Marcela Coronel en sus redes sociales, donde contó que es un contenido pensado para el verano: "En Terapia, la miniserie de origen israelí con el protagónico de Joaquín Furriel como psicólogo. 28 capítulos que se emitirán mientras se espera el regreso de Mario Pergolini".