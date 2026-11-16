Las denuncias cruzadas de Wanda Nara y La China Suárez en la Justicia: bots en Twitter y amenazas

Wanda Nara y Eugenia China Suárez reactivaron su interminable guerra, y de ella se desprendieron nuevas denuncias en la Justicia.

Luego de cruzarse en las redes sociales a través de explosivos descargos, ambas mujeres recurrieron a la vía legal por diferentes situaciones.

Mientras que La China Suárez denunciará a Wanda Nara por amenazas, esta accionará contra Mauro Icardi por supuestos bots pagos por él en Twitter.

En las últimas horas, Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de "violencia digital" y publicó un duro comunicado en su cuenta de X.

"Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje", sentenció.

"Es más digno pagar la cuota de seis meses de alimentos que gastarla en bots", disparó la mediática.

"Cuando me lo permitan informo acá las cuentas investigadas por violencia digital. Qué risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización PAGA. Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ‘ayudando’", expresó.

Junto a su mensaje adjuntó algunos videos donde aparece junto a su pareja, Martín Migueles, y sus dos hijas.

En paralelo, La China Suárez denunciará a la empresaria por amenazas, según confirmó su abogado, Agustín Rodríguez, en diálogo con A la Barbarossa (Telefe).

"Nosotros vamos a radicar una denuncia por amenaza contra la señora Wanda Nara por los dichos que surgen del corte del video, que es mucho más extenso y se va a acompañar a la Justicia", afirmó el letrado respecto al motivo de la demanda.

"Todo el contexto son injurias, calumnias hacia Eugenia Suárez por parte de la señora Wanda Nara, descalificaciones y después el corlario fue la amenaza. No hay nada más que dichos...", añadió en alusión al video que se difundió, donde se la escucha a la conductora insultando a la actriz.

"Representa un delito, una manifestación dañosa, pero hubo otras manifestaciones más dañosas", aseguró respecto a las frases racistas de Wanda.

"El día del escándalo la justificación de la señora Nara fue su estado de nervios, que era mamá que estaba compungida... Pero al otro día, en un programa, dijo que ella le recomendaría tener un botón antipánico, pasado el momento de tensión...", expuso el abogado Agustín Rodríguez.

"Ellos están en una zona donde pueden cruzarse y Eugenia teme por su integridad física. Tiene miedo de ser agredida y que se haga efectiva esa amenaza", planteó.

¿Qué pasó entre Wanda Nara y La China Suárez?

La China Suárez se hartó del escándalo con Wanda Nara y sorprendió al armar un picantísimo descargo en sus redes donde sacó todas las municiones. Tiempo después, la empresaria le respondió de la misma forma.

Todo comenzó cuando se filtró el video donde la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) lanza una serie de insultos contra la actriz en "la casa de los sueños", que después la acusó de haberlo editado y de haber quitado más acusaciones porque la dejarían mal parada.

Frente a esto, Eugenia subió un video viejo de ella actuando donde hacía el gesto de "sh" y escribió: "Me río y voy a seguir riendo de una 'mujer' que le dice a otra 'negra de mierda', interesada, prostituta y muerta de hambre".

Entonces, sacó a relucir un viejo rumor sobre que Wanda había estado con Diego Maradona: "Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana".

Eso no fue todo, minutos después subió una nueva historia en su cuenta de Instagram donde expresó: "Y ya quedó obsoleto el 'querés ser como ella'. ¿Cómo quien? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida".

"Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex, ¿qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer, es dinero (de sus ex). Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años", siguió comparando las vidas de ambas.

Finalmente, lanzó: “'No tenes dignidad' me dice una 'mujer” que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito".

Tras los descargos de La China Suárez, Wanda no se quedó callada y salió a disparar con todo: "La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno (Benjamín Vicuña). Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero".

"Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro. Aprendé a chupar pija como yo, así te va mejor", manifestó muy picante en referencia al comentario de la actriz. Además, destacó: "Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia. En cambio, vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chupar pija y los alejes del daño".

En otra historia, siguió: "Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene".

Además, le pidió: "Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan. Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hijos a una madre, meterte con todos los maridos de argentina, etc."

"Algunas tenemos más dignidad. Y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios, en cambio, al lado tuyo se hundieron todos", continuó diciendo sobre las anteriores relaciones de la artista.

Además, aprovechó para hacer referencia a "la casa de los sueños": "Cuídame la casa y mantenela limpia, todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden que es mía. Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado, que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella".