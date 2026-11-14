Marta Fort entró en crisis en MasterChef Celebrity (Telefe) y se le conoció una faceta que no suele mostrar: más sensible y afectada.

En este episodio tenían el gran desafío de hacer nuevamente pastelería y la receta escogida fue un marquise de chocolate. Desde el primer momento, la hija del comandante se puso mucha presión por considerarse una familia chocolatera.

Mientras estaba cocinando, no pudo evitar colapsarse porque no le estaba saliendo la receta, la cual consideraba que era uno de sus puntos fuertes. Incluso, Damián Betular pasó por su mesada a ayudarle con la crema.

Cuando llegó el momento de presentar el plato, la conductora de Blender se sinceró sobre lo ocurrido: "Fue un quilombo, qué sé yo, no sé. Capaz que me agarró un poco de todo".

Frente a esto, admitió que no está teniendo buenos días: "Estoy sin dormir un poco sensible" y reveló que sintió una gran presión: "Somos la familia chocolatera, yo que tanto jodí".

Pero, contrario a lo que esperaba, Germán Martitegui se mostró muy comprensible con la situación e intentó levantarle el ánimo: "A mí me parece que la cocina nos somete a todos a desafíos muy personales".

"La torta no está mal, pero capaz que es también aprender a sobreponerte a la frustración y seguir para adelante, que al final es lo que hiciste", concluyó el chef.

Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort

Marta Fort reveló en MasterChef Celebrity (Telefe) una increíble anécdota de su papá, Ricardo Fort que dejó a todos sorprendidos. Le mediática reveló sin despeinarse que Madonna habría intentado conquistar a su padre durante una salida nocturna en la que también estuvo presente Donatella Versace.

Todo comenzó cuando Julieta Nair Calvo le preguntó a Marta por sus gustos musicales. "Me gusta cantar Lady Gaga, Madonna...", respondió la hija del empresario fallecido en 2013.

La mención de la cantante estadounidense llevó a la actriz a recordar el fanatismo que Ricardo tenía por uno de los temas más conocidos de Gaga: Bad Romance. Entonces, Nair Calvo quiso saber si el empresario había llegado a conocer personalmente a la intérprete.

La inesperada respuesta de la hija de Ricardo Fort cambió por completo el rumbo de la conversación: "No, pero salió de joda con Madonna y con Versace".

La revelación dejó sorprendida a su compañera, que no pudo disimular su asombro. "¡¿Salió de joda con Madonna y con Versace?!", reaccionó Julieta, que buscó confirmar lo que acababa de escuchar.

Pero Marta todavía tenía un dato más para sumar. y que lanzó como si nada: "Madonna se lo quiso levantar". Inmediatamente, completó la anécdota con una frase lapidaria: "Era lastimosamente muy gay para ella".

La anécdota provocó de inmediato risas entre los demás concursantes y dejó en evidencia la naturalidad con la que Marta habló de la vida sentimental de Ricardo.

El recuerdo también conecta con una etapa de la vida de Ricardo Fort que transcurrió fuera del país en la que buscaba abrirse camino en el mundo artístico y musical.