Guillermo Coppola protagonizó un desopilante momento cuando estaba llegando tarde a una entrevista y decidió tomarse un colectivo por primera vez en su vida.

Además, esta situación quedó cargada de anécdotas ya que el colectivero lo reconoció y lo dejó viajar gratis hacia su destino. Al quedarse a su lado, comenzó un intercambio de diálogos en los que Guillote descubrió datos increíbles sobre él y le terminó dando una increíble sorpresa.

El chófer cumplía años ese mismo 30 de octubre, al igual que Diego Maradona, y es hincha de Boca. Al enterarse de eso, el exrepresentante del exfutbolista decidió regalarle entradas para que vaya a ver el Superclásico con River en La Bombonera el próximo 1 de noviembre.

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Además, aprovechando su labia y su extrovertida personalidad, les recomendó a todos los pasajeros que vayan a ver la segunda temporada de Coppola, la serie de Disney que se basa en su vida.

¿Cómo es el elenco de la segunda temporada de "Coppola"?

Además de contar con Juan Minujín como el gran protagonista de la serie, "Coppola" también mantendrá a su gran elenco. Algunas de las figuras que aparecerán en la segunda temporada son: