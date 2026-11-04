Cuándo y dónde será la primera presentación en vivo de Chapeux tras formarse en Popstars 2026

Popstars 2026 (Telefe) ya tiene su nueva banda femenina: se llama Chapeaux y la integran Juana, Maga, Kala, Mia y Adol. Las cinco cantantes, elegidas entre miles de aspirantes en el reality musical de Telefe, ya tiene fecha y lugar de su debut artístico.

¿Cuándo y dónde será el primer recital de Chapeaux?

El nuevo grupo musical femenino surgido de Popstars ya tiene fecha y lugar de su presentación: será el próximo 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena.

El debut marcará el comienzo de una nueva etapa para las jóvenes, que buscarán llevar al escenario y frente al público el proyecto musical que nació de la competencia televisiva.

Popstars ya tiene su nueva banda femenina

Antes del debut artístico, las integrantes de Chapeaux dieron un primer paso en su camino musical: grabaron el video de "Me Provoca", el tema que presentaron como anticipo.

De esta forma, la canción funcionará como una primera muestra de la identidad artística del grupo femenino surgido del proceso de selección en Popstars.

Después de atravesar distintas instancias y competir con miles de aspirantes, Juana Distefano, Maga Altamirano, Kala Bidner, Mia Piñeiro y Adol Pérez quedaron elegidas para integrar la formación.

Ahora, las cinco comenzarán a construir su recorrido como banda, con el desafío de transformar la repercusión del reality en un proyecto musical propio y encontrarse por primera vez con sus seguidores desde un escenario de gran convocatoria.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Chapeaux?

La preventa de entradas comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 16 horas, con un beneficio de seis cuotas sin interés para quienes paguen con tarjetas de crédito BBVA.

En tanto, la venta general se habilitará el jueves 5 de noviembre, a la misma hora. Los tickets estarán disponibles a través del sitio oficial del estadio.

De esta manera, quienes siguieron el recorrido de las participantes en Popstars tendrán la oportunidad de verlas juntas por primera vez en vivo.

La presentación será un momento clave para el grupo, que comenzará a mostrar su propuesta musical más allá de lo que ya demostraron en la pantalla chica.