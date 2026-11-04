Rating: cuánto midió la eliminación de Diego Ramos en MasterChef Celebrity y la final de Popstars en Telefe

El martes 3 de noviembre, Diego Ramos se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity y el programa fue lo más visto de Telefe. Además, Popstars tuvo su gran final y el reality conducido por Nico Vázquez se quedó con la quinta posición entre los mejores productos del canal.

En el reality culinario, la definición quedó entre tres participantes: Diego Ramos, Grego Rossello y Hernán "Mala Fama" Coronel. Los tres tuvieron que esperar frente a los chefs hasta conocer la decisión. Finalmente, Maru Botana anunció que el actor debía abandonar las cocinas y se convirtió así en el quinto eliminado de esta edición.

Hernán "Mala Fama" Coronel, Diego Ramos y Grego Rossello. (Captura: Telefe)

Por otra parte, Juana Distefano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro son las integrantes de Chapeaux, el grupo formado en Popstars 2026, por decisión del jurado compuesto por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García.

Las ganadoras de Popstars 2026. (Captura Prensa Telefe: @adriandiazfoto)

Las ganadoras de Popstars 2026. (Captura Prensa Telefe: @adriandiazfoto)

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity: gala de eliminación 12.7; MasterChef Celebrity: gala de eliminación II 10.6; Telefe noticias 9.0; Historias de corazón: Avenida Brasil 8.8; Popstars 8.5

Los más vistos de El Trece: Ahora caigo 6.0; Es mi sueño 5.7; Telenoche 5.5; El Zorro y Mediodía Noticias 4.4; Otro día perdido 4.2

Los más vistos de América TV: LAM 3.6; Sálvese quien pueda 3.5; América noticias e Intrusos 3.4; Primicias Ya 3.0; Lape club social informativo 2.8

Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.8; Telenueve central 2.2; Bienvenidos a ganar y Qué mañana! 2.1; Telenueve al amanecer y Telenueve al mediodía 1.5; Todo cocinado 1.3

Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba II 0.6; Canal 7 noticias (Central) e Iluminadas 0.5; La noche es nuestra 0.4; Las mañanas con Andino, Mediodía bien arriba y Se siente Argentina 0.3; ADN Buena salud, Aire nacional, Canal 7 flash noticias, Canal 7 noticias (Noche) y Estamos en una 0.2

Rating: todos los números del martes 3 de noviembre

El top five

MasterChef Celebrity: gala de eliminación 12.7

MasterChef Celebrity: gala de eliminación II 10.6

Telefe noticias 9.0

Historias de corazón: Avenida Brasil 8.8

Popstars 8.5

Los promedios

Telefe 8.2

El Trece 4.7

América TV 2.9

El Nueve 1.7

Canal Siete 0.3