Juan Minujín mostró el impactante proceso de cuatro horas para transformarse en Guillermo Coppola: "Magia pura"

Juan Minujín mostró el proceso de caracterización para transformarse en Guillermo Coppola y sorprendió.

¿Cómo se convirtió Juan Minujín en Guillermo Coppola para la serie?

Tras el estreno de la segunda temporada de Coppola, el representante en Disney+, el actor compartió un video en la red y dejó ver el gran trabajo detrás de su apariencia para parecerse al empresario.

"Magia pura para transformarme en Coppola", escribió Juan Minujín en su cuenta de Instagram.

"Jornada tras jornada este equipo de genias y genios hacía esta danza de casi cuatro horas (en ese espacio mínimo) para que todo se vea increíble", destacó sobre la destreza de los maquilladores.

"Una de las convivencias más intensas de mi carrera", aseguró Juan Minujín.

El clip comienza con el artista sin caracterizar y luego, en cámara rápida, muestra cómo a lo largo de cuatro horas se va conviertiendo en Coppola gracias al maquillaje, la peluca y los detalles en su rostro.

"La aventura de ir convirtiéndome en Coppola en manos de unos tremendos artistas/caracterizadores", celebró junto a otra foto en plena sesión previa a las grabaciones de la serie.

"Mucho del proceso empieza en el papel, la lectura, las marcas y todas las conversaciones e ideas alrededor de eso", añadió.

También se fotografió con el propio Guillermo y manifestó: "La fuente de inspiración en persona".