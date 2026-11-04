La millonaria cifra que gasta Marta Fort en un mes: "Es muy grande el número"

Marta Fort ha generado nuevamente repercusión al revelar la millonaria cifra que gasta en un mes y generó grandes comparaciones con su padre Ricardo Fort.

En medio de la visita del streamer Mernuel a Fort Night Show, la conductora del ciclo de Blender respondió a la pregunta sobre sus gastos: “Es fuerte. Es muy fuerte, es muy grande el número”.

Después de generar incógnita en sus compañeros, decidió lanzar sin miedo el número: “Seis cifras. 100 mil dólares”, a lo que el creador de contenido aseguró que él gastaba mucho más.

Sin embargo, la mayor sorpresa se generó cuando aclaró: “100 mil, pero en gastos. No cuento el día que me compro un auto, esto o lo otro”.

“Yo hablo de un mes de (gastos) solo en pelotudeces. Así de despilfarro”, concluyó empezando un debate entre sus compañeros.

La emoción de Marta Fort al recordar a Ricardo

Marta Fort sorprendió al recordar a su padre, Ricardo Fort, y reveló cómo se sentiría él al verla participar en la televisión. Pero eso no fue todo, ya que también confesó que se quedó de su papá.

"Le gustaría verme acá, estaría orgulloso. Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo su legado", comenzó la joven en la noche de última chance, y sumó: "Me quedé sus zapatillas por calzamos lo mismo y los autos, que los tengo, los uso. En mi corazón me quedé su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre".

Por último, y a diferencia de Ricardo Fort que protagonizó icónicos cruces en la televisión, Marta Fort reveló que no se considera conflictiva: "Yo hago la mía y no tengo 'lore' con ninguno".