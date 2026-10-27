Marta Fort emocionó al hablar sobre Ricardo Fort en MasterChef Celebrity: "Siento que llevo su legado"

En la última edición de MasterChef Celebrity, Marta Fort sorprendió al recordar a su padre, Ricardo Fort, y reveló cómo se sentiría él al verla participar en la televisión. Pero eso no fue todo, ya que también confesó que se quedó de su papá.

¿Qué dijo Marta Fort sobre Ricardo en MasterChef Celebrity?

"Le gustaría verme acá, estaría orgulloso. Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo su legado", comenzó la joven en la noche de última chance, y sumó: "Me quedé sus zapatillas por calzamos lo mismo y los autos, que los tengo, los uso. En mi corazón me quedé su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre".

Por último, y a diferencia de Ricardo Fort que protagonizó icónicos cruces en la televisión, Marta Fort reveló que no se considera conflictiva: "Yo hago la mía y no tengo 'lore' con ninguno".

¿Qué pasó entre Julieta Poggio y Marta Fort en MasterCheff Celebrity?

Todo comenzó con un comentario de La China Ansa repudiando la costumbre que tienen algunos participantes de mandar fotos propias en el gimnasio. "¿Qué onda con que todos en el grupo mandan su foto en el gimnasio? ¡me vuelvo loca!", disparó.

Enseguida, la ex Gran Hermano se sintió identificada con las palabras de su compañera: "Ay, sí, no, no, no entiendo eso. Me dan un poco de... un poquito de cringe", reconoció Juli. "Mandan fotos en cuero, en bolas, piernas, bíceps, tríceps", amplió La China indignada con la actitud de sus compañeros.

"¿Ustedes quieren que les pongamos 'che, qué fuerte que están'? Les ponemos", provocó La China. Pablo Giralt se sumó a la charla y bancó a quienes mandan este tipo de fotos al grupo: "A mí me gustaría. A mí me levanta eso. ¿Qué? ¿Está mal? Musculosa, para lucirse. ¿Qué? ¿Está mal?".

En ese momento, se metió en la charla Marta Fort, que había escuchado toda la conversación y disparó: "Bueno, che, paren, que yo también mandé foto entrenando en el grupo". Y agregó: "Uno cuando entrena, cuando tiene buen cuerpo, ¿por qué no lo puede mostrar, chicos?".

Y la respuesta de Julieta no se hizo esperar: "Pero bueno, muéstrenlo en su Instagram. ¿Para qué lo mandan al grupo? Yo no quiero abrir el grupo y ver todos entrenando. ¿Qué les pasa?".

Ante la indignación de su compañera, Marta lanzó un comentario picante mientras seguía cocinando: "Ay, bueno. No seas envidiosa".