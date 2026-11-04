De qué murió Daniel Bifulco, el humorista que interpretó a "Jaimito" en Videomatch, a los 56 años

Daniel Bifulco, el actor y humorista que formó parte de "Los Jaimitos" en Videomatch, murió este miércoles 4 de noviembre. Tenía 56 años. Minutos después de confirmarse la noticia, se dio a conocer la causa de su fallecimiento.

¿De qué murió Daniel Bifulco, el Jaimito de Videomatch?

La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Layús mediante un amigo del actor. El humorista fue encontrado sin vida en su casa. Según las primeras informaciones, Daniel Bifulco habría sufrido un infarto.

¿Quién era Daniel Bifulco?

Daniel Bifulco logró una larga trayectoria en la televisión y alcanzó la fama cuando fue parte del trío de "Los Jaimitos" en Videomatch, junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

Aquel trío se destacó como los integrantes que cantaban canciones infantiles con rimas humorísticas y de doble sentido que quedaron en la historia como los recordados sketches en el programa de Marcelo Tinelli.

Además, también tuvo su carrera en el teatro y una de sus últimas interpretaciones fue con la obra "La Magia de la Risa" en el Teatro Victoria de Mar del Plata, la cual cosechó miles de espectadores y una nominación a los Premios Estrella de Mar 2026.

Por otro lado, se involucró en las nuevas plataformas digitales y hace aproximadamente tres meses había anunciado su incorporación a "Primos lejanos", en el streaming APT, para llevar su humor a otras generaciones.

Los Jaimitos en Videomatch.

Con el correr de los años, el trío pasó a llamarse Los Turritos en Showmatch y luego volvió a su nombre original. Además, en el último tiempo, el actor llevó a Jaimito al teatro junto a Roberto Peña y otros ex Videomatch.

En junio de este año, durante el Mundial 2026, Tinelli sacó del arcón de los recuerdos a Los Jaimitos en su ciclo Infobae Mundial. Bifulco, Peña y Vagoneta grabaron una canción a medida para el conductor, con bromas sobre Messi, Pergolini y el propio Marcelo.

El 30 de octubre, cinco días antes de su fallecimiento, había firmado un contrato para regresar al teatro en Mar del Plata en el verano del 2027 en un nuevo espectáculo de "La Magia de la Risa" con El Mago Sin Dientes en el Teatro Victoria de martes a domingos.

Daniel Bifulco y el contrato que había firmado días antes de su muerte. (Captura: Instagram)

Daniel Bifulco dejará una marca imborrable en la televisión con sus sketches y en el teatro. El humor argentino está de luto.