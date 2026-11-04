Diego Ramos quedó eliminado de MasterChef Celebrity y tuvo la despedida más emotiva: "Fue todo un desafío"

Diego Ramos se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe) después de su preparación ñoquis de sémola. Tal como se había filtrado, el actor se despidió de sus compañeros en la gala de este martes 3 de noviembre.

¿Cómo fue la salida de Diego Ramos de MasterChef Celebrity?

La prueba de la noche tuvo como protagonista a una preparación clásica de la cocina italiana: los participantes debían elaborar ñoquis y acompañarlos con una salsa. La consigna permitió distintas variantes y cada uno eligió cómo presentar su plato.

Diego Ramos se inclinó por una receta diferente a la tradicional de papa: fue el único que preparó ñoquis de sémola. La combinación que eligió llevaba crema de champiñones, nueces y queso azul.

Sin embargo, durante la degustación aparecieron algunas objeciones. Germán Martitegui señaló como un error haber utilizado un soplete para darle terminación a la preparación. "Eso solo se usa para hacer crème brûlée", le aclaró el chef.

Maru Botana, por su parte, rescató el sabor de la pasta, aunque encontró un inconveniente en el acompañamiento. "Los ñoquis estaban muy ricos", señaló; pero observó que la salsa "estaba como cortada".

Damián Betular, en tanto, coincidió en que algo no había terminado de funcionar y marcó que al plato le faltaba la característica capa tostada de los ñoquis de sémola. Y sumó: "No ayuda la salsa".

Pese a las observaciones, la gala tuvo un nivel general que sorprendió al jurado. Antes de tomar la decisión, Martitegui destacó el resultado de las preparaciones: "Estamos impactados por el sabor de los ñoquis. Ojalá cada gala de eliminación sea así porque este es el camino".

La definición quedó entre tres participantes: Diego Ramos, Grego Rossello y Hernán "Mala Fama" Coronel. Los tres tuvieron que esperar frente a los chefs hasta conocer la decisión. Finalmente, Maru Botana anunció que el actor debía abandonar las cocinas y se convirtió así en el quinto eliminado de esta edición.

La definición quedó entre tres participantes: Hernán "Mala Fama" Coronel, Diego Ramos y Grego Rossello

Al despedirse, Ramos eligió agradecer por la experiencia y dejó una frase que sintetizó el vínculo que construyó durante su paso por el reality.

"Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores, lo disfrute de esa manera y aprendí un montón, fue todo un desafío que, para mí, lo cumplí", expresó.

La salida del actor conmovió a todos, pero particularmente a Hernán Coronel, que no pudo ocultar su emocion.

Con la eliminación de Ramos, ya son cinco los famosos que dejaron esta temporada de MasterChef Celebrity: Pachu Peña, Paula Trápani, Morena Beltrán, Alejandro Lerner y ahora el actor. De esta manera, 19 participantes continúan en carrera por el título.