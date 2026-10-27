Juli Poggio reveló intimidades del grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity y Marta Fort la enfrentó: "No seas envidiosa"

MasterChef Celebrity (Telefe) fue el escenario de un entredicho entre Juli Poggio y Marta Fort surgido luego de que la exparticipante de Gran Hermano se quejara de lo que algunos de sus compañeros comparten en el grupo de WhatsApp. La hija de Ricardo Fort se sintió aludida y la enfrentó.

¿Qué pasó entre Julieta Poggio y Marta Fort en MasterCheff Celebrity?

Todo comenzó con un comentario de La China Ansa repudiando la costumbre que tienen algunos participantes de mandar fotos propias en el gimnasio. "¿Qué onda con que todos en el grupo mandan su foto en el gimnasio? ¡me vuelvo loca!", disparó.

Enseguida, la ex Gran Hermano se sintió identificada con las palabras de su compañera: "Ay, sí, no, no, no entiendo eso. Me dan un poco de... un poquito de cringe", reconoció Juli. "Mandan fotos en cuero, en bolas, piernas, bíceps, tríceps", amplió La China indignada con la actitud de sus compañeros.

"¿Ustedes quieren que les pongamos 'che, qué fuerte que están'? Les ponemos", provocó La China. Pablo Giralt se sumó a la charla y bancó a quienes mandan este tipo de fotos al grupo: "A mí me gustaría. A mí me levanta eso. ¿Qué? ¿Está mal? Musculosa, para lucirse. ¿Qué? ¿Está mal?".

En ese momento, se metió en la charla Marta Fort, que había escuchado toda la conversación y disparó: "Bueno, che, paren, que yo también mandé foto entrenando en el grupo". Y agregó: "Uno cuando entrena, cuando tiene buen cuerpo, ¿por qué no lo puede mostrar, chicos?".

Y la respuesta de Julieta no se hizo esperar: "Pero bueno, muéstrenlo en su Instagram. ¿Para qué lo mandan al grupo? Yo no quiero abrir el grupo y ver todos entrenando. ¿Qué les pasa?".

Ante la indignación de su compañera, Marta lanzó un comentario picante mientras seguía cocinando: "Ay, bueno. No seas envidiosa".

¿Qué dijo la China Ansa sobre Nora Colosimo?

Luego de que Nora Colosimo insinuara en LAM que la China Ansa mantuvo un vínculo con Pablo Migliore, la periodista estalló contra la madre de Wanda Nara en diálogo con Sálvese quien Pueda.

“Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?”, comenzó la joven en el ciclo de América TV, y sumó: “Me cagó la tarde. Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”.

​“Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. […] Ese es el laburo que le faltó hacer. Ella se levantó y dijo: '¿A quién le puedo cagar la vida hoy?' […] Es una locura, no sé por qué”, insistió la periodista y aclaró sobre Wanda Nara: “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno. Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”.

Por último, la China Ansa cerró sobre la información que brindó Nora Colosimo: "Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas".