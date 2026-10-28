Qué rol tendrá Mariano Chihade en Canal 9 tras la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre

El productor Mariano Chihade asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9, tras la adquisición del 100 % del paquete accionario de Mandarina Contenidos por parte del Grupo Octubre.

¿Quién compró Mandarina Contenidos?

Según el anuncio oficial del Grupo Octubre, propietario de Canal 9, del 28 de octubre de 2026, el conglomerado de medios de comunicación y de iniciativas culturales, educativas y sindicales en Argentina, adquirió el 100 % del paquete accionario de Mandarina Contenidos, fundada por Chihade en 2005 por Mariano Chihade, operación que incluye también el canal de streaming Bondi. En el marco de ese acuerdo, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9.

Comunicado del Grupo Octubre tras la compra de Mandarina Contenidos y Bondi

Los programas que produce Mandarina para América TV (como LAM, El diario de Mariana, SQP y BTV) continúan al aire con normalidad según los contratos vigentes, aunque hay especulaciones sobre posibles cambios futuros.

“La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”, informa el comunicado oficial de la compañía que dirige Víctor Santa María, emitido el 28 de octubre de 2026.

El comunicado explica que "En el marco de la operación, Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos, asumirá como Director ejecutivo integral de Canal 9", señal perteneciente al mismo grupo.

Mariano Chihade y su esposa Mariana Fabbiani, conductora de El Diario de Mariana (América TV). Crédito: Web

Fundada en 2005 por Mariano Chihade, Mandarina Contenidos es una productora independiente con 21 años de trayectoria que desarrolló y produjo contenidos en múltiples géneros: documental, ficción, televisión abierta, programas de entretenimiento, magazine y reality.

En mayo de 2024, Mandarina lanzó el canal de streaming "Bondi", teniendo al frente de sus programas a algunas de las figuras más importantes del espectáculo y medio local.

Sobre sus producciones vigentes: los programas producidos por Mandarina para otras señales (como LAM, conducido por Ángel de Brito, o El diario de Mariana, conducido por Mariana Fabbiani, esposa de Chihade, en América TV) continúan con sus acuerdos vigentes y sus equipos bajo contrato acordado.

¿Qué medios tiene el Grupo Octubre?

El portafolio del Grupo Octubre incluye canales de televisión abierta, señales de noticias, radios AM y FM, medios gráficos, plataformas digitales y desarrollos audiovisuales: Página/12, la revista Caras y Caretas, El Planeta Urbano, la señal de noticias AR/12 (ex IP), AM 750, FM Aspen (90.3), FM La Once Diez, Malena 891 (tango), El instituto terciario ISO, el espacio cultural Caras y Caretas Sala y la Editorial Octubre.