Tomás Rebord llega a América TV junto a Manu Jove y Juan Ruffo: las fotos promocionales

América TV se prepara para recibir a Tomás Rebord, junto a dos de sus ex compañeros de Blender: el periodista Manu Jove (quien ya trabaja en el Grupo América a través de A24) y Juan Ruffo, quienes estarán al frente de DOMINBORD, una nueva propuesta que combinará política, actualidad, entretenimiento, información general y humor.

¿Qué día está Dominbord en América?

Manu Jove, Tomás Rebord y Juan Ruffo. Crédito: Marisol Grasso/América TV

El streamer, periodista y abogado, conocido por su estilo de análisis político irreverente y humorístico a través de sus espacios en Blender y YouTube, da el salto a la televisión abierta.

Este nuevo ciclo que sumará el canal los domingos a las 22:00hs, tendrá actualidad, humor, entrevista, show, monólogo y tribuna. Estrena el domingo 15 de noviembre de 2026.

Manu Jove, Tomás Rebord y Juan Ruffo. Crédito: Marisol Grasso/América TV

Según sugirió Ángel de Brito en Bondi Live, un conductor de América quería hacer un programa similar en la pantalla y se lo negaron. Muchos comenzaron a especular con que se trataría de Rodrigo Lussich.

Manu Jove, Tomás Rebord y Juan Ruffo. Crédito: Marisol Grasso/América TV

Además, mantendrá sus espacios de streaming: los lunes continuará con MAGA (Make Argentina Great Again) a través de Kick.

El show de Tomás Rebord en el Movistar Arena

Tomás Rebord tendrá su propio show en el Movistar Arena, Rebord Vuelve, que se podrá presenciar el 19 de octubre. Sus entradas están a la venta desde los 45 mil pesos.

Sinopsis: Frente a la proscripción, la persecución judicial y la guerra política, hay quienes eligen el silencio. Rebord eligió volver. Porque ninguna operación puede reemplazar el encuentro entre un escenario y miles de personas decididas a escuchar, debatir y volver a sentirse parte de algo más grande que una noticia.

El 19 de octubre, Día de la Lealtad Hagovera, el Movistar Arena será mucho más que una función. Será el regreso de una voz que no pudieron apagar y la celebración de una comunidad que convirtió el humor, la discusión política y la pertenencia en una forma de resistir. Hay noches que entretienen. Y hay noches que quedan en la historia.