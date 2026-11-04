miércoles 04 de noviembre del 2026
Le salvó la vida Hoy 10:56

Nelson Castro atendió a una mujer con una emergencia cardíaca en pleno vuelo rumbo a Roma

El periodista y médico viajaba para cubrir la gira del papa León XIV cuando sucedió el fortuito episodio. Los detalles.

Nelson Castro
Nelson Castro | Web

El periodista y médico neurólogo Nelson Castro asistió y estabilizó a una pasajera que sufrió una severa descompensación cardíaca durante un vuelo con destino a Roma. Su rápida actuación permitió que la mujer pudiera recibir atención médica especializada.

Castro viajaba a Italia para integrarse a la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV a bordo del avión papal durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Durante el vuelo, una mujer presentó un bloqueo cardíaco severo que puso en riesgo su vida. Registraba una presión arterial de apenas 60/30 y estuvo al borde del paro cardíaco. Castro logró estabilizarla lo suficiente hasta que pudo ser atendida por una médica y paramédicos, que la trasladaron  

Nelson Castro le salvó la vida a una mujer con una emergencia cardíaca en pleno vuelo a Roma
Nelson Castro le salvó la vida a una mujer con una emergencia cardíaca en pleno vuelo a Roma

Según relató el propio Castro a sus compañeros de Vamos Rivadavia (Radio Rivadavia) y TN: “La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”.

“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión”, detalló el conductor de Telenoche (eltrece) y El Corresponsal (TN).

La asistencia permitió mantener a la pasajera estable hasta el aterrizaje en la escala en Brasil, y la llegada del equipo médico, que la traslado de inmediato en ambulancia al hospital en Río de Janeiro.

Tras el episodio, Castro compartió su experiencia y expresó su entusiasmo por haber podido intervenir durante el viaje: “¡Viaje con trabajo médico a bordo. Vamosssss!!!!!!!”.

El episodio puso de relieve la doble formación del periodista, que además de su extensa trayectoria en los medios argentinos es médico neurólogo.

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