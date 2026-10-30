Rating: MasterChef Celebrity lideró en Telefe, Popstars se metió en el top five y Bendita le ganó a LAM

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El jueves 29 de octubre, MasterChef Celebrity fue lo más visto de Telefe, mientras que Telefe noticias, El noticiero de la gente y Popstars se metieron en el top five. Es mi sueño lideró en El Trece y Bendita le ganó a LAM en el prime time.
Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 12.5; MasterChef Celebrity: la definición 9.1; Telefe noticias 8.8; El noticiero de la gente 7.9; Popstars 7.6
Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 6.0; Telenoche 5.9; Otro día perdido 5.5; Ahora caigo 5.2; El Zorro 5.0
Los más vistos de América TV: LAM 3.6; Sálvese quien pueda 3.0; Intrusos 2.7; Primicias Ya 2.6; América noticias 2.5
Los más vistos de El Nueve: Bendita 4.1; Qué mañana! y Telenueve al mediodía 2.4; Telenueve central 2.3; Bienvenidos a ganar 2.2; Los profesionales con Flor 1.9
Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba 0.6; Mediodía bien arriba II 0.5; Canal 7 noticias (Mediodía) 0.4; ADN Buena salud, Canal 7 noticias (Central), Estamos en una, La noche es nuestra y Se siente Argentina 0.2; Aire nacional, Canal 7 noticias (Noche), Economistas, Feliz vida, Iluminadas y Las mañanas con Andino 0.1
Rating: todos los números del jueves 29 de octubre
El top five
MasterChef Celebrity 12.5
MasterChef Celebrity: la definición 9.1
Telefe noticias 8.8
El noticiero de la gente 7.9
Popstars 7.6
Los promedios
Telefe 7.6
El Trece 4.5
América TV 2.5
El Nueve 2.3
Canal Siete 0.2