Xuxa va a ser abuela: su hija Sasha Meneghel espera su primer hijo con el cantante João Lucas

Este jueves 29 de octubre, Sasha Meneghel, hija de Xuxa, anunció desde sus redes sociales que está embarazada de su primer hijo con su esposo, el cantante João Lucas. Tras la publicación de la diseñadora, la leyenda brasileña no dudó en mostrar su emoción por la noticia.

¿Cómo fue el anuncio de Sasha Meneghel, la hija de Xuxa?

La diseñadora de moda hizo el anuncio en Instagram con fotos del ultrasonido y del matrimonio -él besando su pancita-, acompañadas de un emoji de corazón. La pareja, que está junta desde el año 2020 y se casaron casados en 2021, recibirá a su primer hijo. El sexo del bebé aún no fue revelado.

Las fotos que compartieron Sasha Meneghel y João Lucas.

En menos de 24 horas la publicación de Sasha Meneghel cosechó más de 1,7 millones de "Me gustas" en su cuenta oficial de Instagram y miles de comentarios felicitando a la pareja.

Las fotos que compartieron Sasha Meneghel y João Lucas.

¿Cuál fue la reacción de Xuxa ante el anuncio de su hija, Sasha Meneghel?

La icónica artista, ídola de niños que traspasa generaciones y emblema de Brasil, celebró la noticia con otro posteo en la red, junto a fotos del ultrasonido y expresando que su historia “está completísima” y que será una abuela protectora y cariñosa.

Las fotos que compartió Xuxa.

“Cuando vi a mi mamá sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día voy a ser yo la que tenga a mi nieto en brazos’. Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia... Después te casaste y te dije: ‘Ahora ya puedo ser abuela’”, escribió Xuxa junto a las fotos, y cerró: “Sa, mi vida, sabés cuánto te amo y estoy tan feliz de saber que un pedacito de João —mi yerno, al que le pedí a Dios— y del amor de mi vida, que sos vos, va a nacer bajo mi signo... Un ariano que va a ser muy amado. Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡GRACIAS!”.

Las fotos que compartió Xuxa.

¿Quién es Sasha Meneghel, la hija de Xuxa?

Sasha Meneghel Szafir es una diseñadora de moda, empresaria, modelo e influencer brasileña. Nació el 28 de julio de 1998 en Río de Janeiro, tiene 28 años. Es hija de la legendaria presentadora Xuxa Meneghel y del actor y modelo Luciano Szafir.

Su nacimiento fue uno de los más mediáticos de Brasil, debido a la impresionante fama de su madre, la noticia se transmitió en el Jornal Nacional de Globo.

Estudió Fashion Design en la prestigiosa Parsons School of Design de Nueva York, y se graduó en 2019. En 2024 lanzó su propia marca, Mondepars, que se enfoca en prendas minimalistas, versátiles, atemporales y con un enfoque en la sostenibilidad. Es la directora creativa de la marca.

Imagen reciente que compartió Sasha Meneghel en su cuenta de Instagram.

Ha trabajado como embajadora de marcas como Fendi y de Mantecorp Skincare. Tiene presencia en redes sociales, como influencer de moda y estilo de vida.

En su infancia y adolescencia apareció en programas y proyectos de su madre, modeló y actuó ("O Mistério da Feiurinha"), e incluso jugó al voley (llegó a la selección brasileña sub-15). Aunque luego se dedicó plenamente a la moda.

Está casada desde mayo de 2021 con el cantor João Lucas. Se conocieron en la iglesia y se acercaron tras un viaje misionero a Angola. Viven en São Paulo.