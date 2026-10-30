A cuatro meses de los dos mortíferos terremotos en Venezuela, que causó miles de muertes, el futbolista cordobés Lucas Trejo, que perdió a su esposa y sus dos hijos, habló por primera vez con un medio argentino y reveló el conmovedor gesto que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tuvieron con él en medio del peor tragedia de su vida.

Lucas Trejo, su esposa Yani Maranella y sus hijos Ainhoa y Aaron

Su esposa Yanina Maranella, y sus hijos Aarón (7) y Ainhoa (6), fueron hallados sin vida en La Guaira. Durante días, el futbolista argentino, junto a compañeros de su equipo en Venezuela, estuvo buscando sin parar a su familia con sus propias manos entre los escombros del edificio Cumanagotto en Playa Grande, donde vivían, que se derrumbó por completo.

En diálogo con el periodista Marcelo Palacios en Radio La Red, Trejo dijo: "Agradezco el espacio, se habían comunicado conmigo cuando sucedió todo, pero no estaba en condiciones de hablar. No tenía la fortaleza para hablar del tema de mi familia. Con el tiempo, sabía que confiando en Dios iba a poder fortalecerme y hoy me siento un poco más entero para hablar, si bien sigue siendo todo muy difícil para mí".

Al hablar de la ayuda que recibió durante las horas de búsqueda de su familia, el futbolista destacó a los clubes “Monagas de Venezuela e Inter Miami, que es un club que tiene los ojos puestos en el mundo futbolístico por Messi. Fue el que más presente se hizo”, dijo.

En este marco, recordó que mientras buscaban a su familia, é estuvo durante tres días “al lado de un edificio entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz, estaba todo devastado, no había comida. 15 o 30 personas que estábamos ahí todo el día. Y la primera persona que nos ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela Roccuzzo y su Fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento para que no nos faltara la bebida, la alimentación”.

“Tuvimos Internet, pudimos armar una carpa para quedarnos a dormir. Se hizo muy presente y es algo que nunca olvidaré. Luego de eso, cuando llegué a Córdoba, se hizo presente el hijo de Guillermo Hoyos (exentrenador del Inter Miami). Él llegó con dos maletas de ropa, una de ellas me la enviaron los trabajadores del club con cosas que habían comprado para mí porque me había quedado sin nada, y también habían juntado un dinero para enviarme por si necesitaba”, agregó.

“Fue un gesto hermoso. Muchos te mandan condolencias o un mensaje de ánimo, pero pocos hacen algo. Quiero resaltar eso. Y la otra maleta me la enviaba Leo Messi con cosas, con ropa o zapatillas de él. Y me la enviaba en este momento tan difícil; él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente", remarcó y agregó: "Quería resaltarlo públicamente porque es asombrosa la calidad humana que hay en ese club. Espero pronto poder ir para darles un abrazo y agradecerles a cada uno que tuvo ese gesto conmigo, y asombroso que un jugador de la talla mundial de él, del mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto para conmigo y mi familia. Quería resaltarlo y agradecerlo”.

El mensaje de Lucas Trejo a un mes de la muerte de su esposa e hijos en los terremotos de Venezuela

Durante la entrevista, consultado sobre si profesaba alguna religión, Trejo respondió que es creyente. "Me refugié mucho en la fe hace 10 años. Conocí a Cristo a través de un compañero de fútbol. Me aferré mucho a él en los últimos años. Eso me sostuvo en pie y hoy me sigue sosteniendo”, aseguró, y añadió: “No me enojé con Dios, ni le reproché nada. Pero sí pasé... He escrito algunas cosas. Quiero aclarar que todo lo que pueda decir es poco al lado de lo que experimenté y experimento desde el dolor, pero tengo que ponerle un título. Y realmente, lo que he vivido ha sido completamente devastador para mi vida”.

Luego, el futbolista, de 38 años, puso en palabras lo que ha vivido. “Sentí que las puertas del infierno se abrieron de repente y me vi ahí. Fue muy duro, pasé por un tiempo muy difícil de no entender absolutamente nada, pero no me enojé con Dios. No llegué a ese punto porque lo amo demasiado como para que enojarme con él, más allá de las circunstancias que me tocaron vivir".

"Respondiendo a esto, cuando iba a entrenar, iba hablando con él en los días anteriores al terremoto, que ninguna circunstancia que pudiera suceder en el mundo me podría alejar de él. Cuando pasó todo, recordé eso que le había dicho. Si bien fue muy duro, fue como yo lo dije: nada me alejó de él”, dijo Trejo, que hasta el momento de la tragedia estaba en el Club Sport Marítimo de La Guaira.

Vista aérea muestra los edificios destruidos tras los dos terremotos que sacudieron Caraballeda, en el estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026

Trejo también recordó cómo fue el devastador día. "Estaba en otra ciudad. Nosotros vivíamos en una zona costera de La Guiara, a una hora de Caracas. Nosotros teníamos un partido y jugábamos en Caracas. Yo me habré ido de mi casa a las 14:00, nos juntábamos con el plantel en un polideportivo y de ahí subimos en un bus hacia el estadio. Me fui de mi casa para jugar el partido y todo lo que sucedió me agarró conmigo en el túnel: el entrenador estaba dando la charla técnica para salir a calentar y, de repente, sucedió lo del terremoto”.

“Salimos corriendo lo más rápido que pudimos, fue muy fuerte, nunca había experimentado algo así. Ya saliendo a la cancha, había humo... Era impresionante lo que se había sentido y ahí empezó mi preocupación porque quería saber que mi familia estuviera bien, pero no había señal. Se había caído todo. Había mucho derrumbe fuera del estadio, había muchas piedras, los autos no podían circular... Fue una catástrofe muy grande”, explicó.

“Intenté llamar a mi señora, pero las líneas estaban caídas y empecé a desesperarme. Intentaba regresar a La Guiara por todos los medios para asegurarme de que ellos estuvieran bien, pero las calles estaban cortadas. Era imposible movernos del estadio. Nos tuvimos que quedar hasta que me subí a la camioneta de la desesperación y dije que necesitaba ir a La Guaira. Recién pude llegar a las 22:00 o 23:00 a mi casa, a un edificio que podemos decir que ya no está. Fueron muchas las horas que tuve que esperar para poder llegar. El edificio estaba derrumbado cuando llegué”, añadió.

Lucas Trejo, su esposa Yanina Maranella, y sus hijos Aarón y Ainhoa

Trejo contó que, tras la tragedia, no volvió a entrenar. "No tengo cabeza para eso... No creo... Voy a dejar el fútbol. No creo seguir jugando, el fútbol ya pasó a un segundo plano, pero sí me hace bien estar y ver. Tengo muchísimos conocidos y muchos amigos en el fútbol. Este fútbol se ha solidarizado mucho conmigo”.

Cuando Palacios lo invitó a continuar con su carrera, Trejo fue categórico: “Sí, pero sin ellos ahí, no vale la pena. Y tampoco tengo la cabeza para hacerlo. Y tampoco estoy bien para jugar emocionalmente. El fútbol lo estaba soltando de a poco, era algo que sabía que se estaba terminando y no es algo que me preocupe tanto. Amo el fútbol, seguramente esté vinculado al fútbol, pero jugar no está en mis prioridades, ni como anhelo. Perdí completamente las ganas. Es un tiempo que ya se acabó internamente”, concluyó.

Oficialmente, según el último balance del gobierno venezolano anunciado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a finales de agosto de 2026, la cifra de muertos por el doble terremoto del 24 de junio de 2026 es de 6.509.

Los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 afectaron principalmente el estado La Guaira y zonas de Caracas. El Gobierno no ha actualizado la cifra desde entonces, y muchos indican que las vidas perdidas son muchísimas más que las que dan a conocer al público.