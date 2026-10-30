Jimena Barón se convirtió en "abuela": nacieron los cachorros de su perra Lucy y se emocionó hasta el llanto

Jimena Barón compartió en sus redes que se convirtió en abuela perruna después de que su perra Lucy diera a luz a cinco cachorros y se mostró completamente emocionada.

En sus historias de su cuenta de Instagram, había comenzado a mostrar la previa del parto y contó que su perra se quería meter en la cama de ella y Matías Palleiro o en la cuna de Arturo, por lo que decidieron armarle un sector cómodo en el living donde le puso música.

Jimena Barón acompañó a su perra Lucy durante el parto

Incluso, bromeó al decir que, pese a ser una obsesiva con la casa, "te dejó parir en su sillón blanco y tu dejó su almohada personal. Es mi demostración de amor más grande". Además, la acompañó toda la noche, a la espera de la llegada de los cachorros.

Después de que sucediera el momento tan esperado luego de que se enteraran semanas atrás del embarazo de Lucy, que recientemente llegó a sus vidas, subió un video llorando: "Me pegó mal esto. Yo parí hace poco, es terrible. También me pongo a pensar en lo que tenemos que atravesar las mujeres a diferencia de los hombres. Ella se garchó a uno que no sabemos ni quién es, que ni está enterado, y ella está acá dolorida y va a parir. La diferencia es enorme, ¿por qué todo nosotras?"

Además, compartió distintas fotos y videos donde se pueden apreciar los primeros acercamientos con sus bebés, a quienes rápidamente les pudieron nombres aunque "no queremos encariñarnos".

Entonces, reveló uno por uno dejando en evidencia que fueron pensados acordes a lo primero que observaron de cada uno: "Manchita nació primera (con una manchita blanca). Segundo nació segundo. Rolo nació tercero y no paraba de rolar en el sillón. Ine nació cuarta ("Ine"sperada pues en la ecografía eran tres). Y quinto nació El Mago con una pata blanquita como si fuera el guante".

Los cachorros de la perra de Jimena Barón

Además, le escribió unas hermosas palabras a su perra Lucy, a quien decidió adoptar hace muy poco tiempo: "Yo no quería perros. Me pasó algo con vos, particularmente vos. Hoy pienso que teníamos que atravesar esto juntas. Pienso que nos elegimos".

"Acompañarte es un regalo de la vida que no esperaba, pero ya vengo entendiendo esto de que la vida da momentos inesperados todo el tiempo, y este Lucy, es una bendición. Gracias por hacerme abuela, por dejarme estar con vos toda la noche de pre parto, por traerme de vuelta al corazón mi propio parto que fue hace no tanto, mi segundo parto, igual que vos. Ahora en casa hay una que me entiende perfecto y yo a ella", siguió diciendo haciendo hincapié en que considera que el destino las unió.

"Te quiero con todo mi con razón Lucy, gracias por nuestras charlas y miradas. Estoy muy orgullosa de vos, de tus 5 hijos, de todas las mujeres y hembras y de la maternidad. ¡Viva la vida! ¡Viva nosotras!", concluyó muy emocionada.

¿Cómo llegó Lucy a la vida de Jimena Barón?

Jimena Barón anunció recientemente que adoptó a una perrita y contó cómo llegó a su vida. La actriz publicó un video en la red y bromeó respecto a la decisión de sumar a una nueva integrante a su familia.

Tras compartir la feliz noticia, Jimena dio algunos detalles sobre la historia de Lucy, la cachorra de un año y medio de la cual se enamoró durante las grabaciones de una serie de Netflix.

"Estás en una serie donde hay muchos perritos. Un día vas a grabar y te enamoras instantáneamente de una perra. Le sacas una foto y se la mandas a tu marido en modo 'consulta'. Hay entusiasmo", escribió.

Lucy, la perrita que adoptó Jimena Barón

"Preguntás por la perra y te dicen que está en adopción. Al día siguiente volvés a grabar y no solo le consultaron a la dueña de la perra y aceptó la adopción, sino que ya te la podés llevar a tu casa. Llegamos a casa", continuó.

"Torino nos daba miedo pues es muy territorial, pero la acepta sin mucha vuelta", comentó sobre la adaptación con su gato. "Arturo tiene una compañera más o menos de su tamaño. Se llama Lucy, tiene 1 año y medio y nació el mismo día que mi hermana Isabel", describió.

"Es de piscis, se porta bárbaro y es como si perteneciera a esta casa con total obviedad. Duerme con nosotros, con Arturo, con Torino", relató con emoción.

"Momo enloquecido. Matías se la lleva a trabajar como si fuera una muñeca. Ama el auto también. Todo esto en 48 hs. La vida no deja de sorprenderme y también celebro dejarme sorprender por la vida. Bienvenida Lucy", concluyó Jimena Barón junto a un tierno carrete de fotos.