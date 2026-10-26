La China Ansa apuntó contra Nora Colosimo tras una información que dio en LAM: "Me cagó la tarde"

Luego de que Nora Colosimo insinuara en LAM que la China Ansa mantuvo un vínculo con Pablo Migliore, la periodista estalló contra la madre de Wanda Nara en diálogo con Sálvese quien Pueda.

¿Qué dijo la China Ansa sobre Nora Colosimo?

“Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?”, comenzó la joven en el ciclo de América TV, y sumó: “Me cagó la tarde. Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”.

​“Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. […] Ese es el laburo que le faltó hacer. Ella se levantó y dijo: '¿A quién le puedo cagar la vida hoy?' […] Es una locura, no sé por qué”, insistió la periodista y aclaró sobre Wanda Nara: “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno. Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”.

Por último, la China Ansa cerró sobre la información que brindó Nora Colosimo: "Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas".

¿Qué pasó entre La Negra Vernaci y La China Ansa en MasterChef Celebrity?

La China Ansa y La Negra Vernaci protagonizaron uno de los momentos más tensos del primer episodio de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando les tocó cocinar en dupla y se mostraron muy reacias a ponerse de acuerdo.

En este primer capítulo, la mitad de los participantes se quedaron en las cocinas tras su presentación y se sometieron al desafío de cocinar en pareja elegidas por el azar. Así fue que a ambas comunicadoras les tocó juntas y, desde un principio, se las pudo escuchar quejarse por tener que compartir este plato.

Esta tensión ya se había dado a conocer antes de que esto saliera al aire pero La China no había dado muchos más detalles que al explicar la falta de acuerdo entre ellas para resolver la consigna.

Frente a las repercusiones, la Negra invitó a su compañera a su programa en Olga, Amanece que no es poco, donde nuevamente dejaron ver su extraña relación. "Harta me tenés, no duermo un carajo. Me invita un programa a las 5 de la mañana y vivo en Dique Luján", dijo.

"Ella vive tensionada, entonces cualquier persona que se le acerque se va a tensar", explicó Ansa sobre la razón de sus gritos en el reality. Y siguió narrando: "Me quise poner de acuerdo con un plato". Rápidamente, fue interrumpida por Vernaci: "No, no, no. Vos dijiste que era lo que había que hacer. No me vas a decir vos que es lo que hay que hacer, respetá los rangos".

"¿Quién fue la idea de esa merlucita?", consultó Paulo Kablan para poner paños fríos, pero continuaron. "Mirá como te miro, eu", le respondió la conductora y empezó a bromear con doble sentido: "Yo con la merluza me llevo muy bien, yo con los pescados me llevo muy bien"., agregó.

"Yo le entregué la merluza para que ella estuviera contenta", continuó su compañera. Y Elizabeth le retrucó: "Pero por esa merluza ganamos". Por eso, le pidió: "¿Y vas a decir algo de mi puré de zanahorias?". Luego,cedió con su postura y dijo: "El puré de zanahoria de ella, espectacular".

"A ella le molesta mi presencia porque vengo de un pasado que ella no pudo resolver, que no pudiste cambiar. Y a mi me molesta su presencia porque es un futuro inmediato incorregible", argumentó Josefina. Y, siguió: "Esa era la pelea, tenía que ver con las formas de decir las cosas".

"Yo creo que vamos a tener un largo camino por delante, ni vos ni yo nos vamos a ir pronto porque las dos cocinamos bien. Así que es muy probable que sigamos un rato largo en esto, así que poné los dedos conmigo", concluyó La Negra Vernaci agarrándole la mano mientras le agradecía por ir a su ciclo de streaming y terminaron con un abrazo.