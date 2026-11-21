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El viernes 20 de noviembre, MasterChef Junior fue lo más visto de Telefe con la eliminación de Tomás, quien se convirtió en el sexto participante en tener que abandonar el reality de cocina.
Los más vistos de Telefe: MasterChef Junior 7.4; Telefe noticias 6.8; MasterChef Junior: la definición 6.7; El noticiero de la gente 6.3; Doctor Milagro 6.2
Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 6.0; Otro día perdido 4.9; Ahora caigo y Telenoche 4.5; Mediodía noticias 4.3; El Zorro 4.2
Los más vistos de América TV: Intrusos 3.4; LAM 3.0; América noticias y Sálvese quien pueda 2.9; Primicias Ya 2.6; Lape club social informativo 2.3
Los más vistos de El Nueve: Telenueve al mediodía 2.7; Bendita y Qué mañana! 2.5; Bienvenidos a ganar y Telenueve central 1.9; Con Carmen 1.8; Telenueve al amanecer 1.7
Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba II 0.4; Estamos en una y Mediodía bien arriba 0.3; ADN Buena salud, Canal 7 noticias (Mediodía) y Iluminadas 0.2; Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Mañana), Canal 7 noticias (Noche), Documentales, Feliz vida, Las mañanas con Andino y Se siente Argentina 0.1
Rating: todos los números del viernes 20 de noviembre
El top five
MasterChef Junior 7.4
Telefe noticias 6.8
MasterChef Junior: la definición 6.7
El noticiero de la gente 6.3
Doctor Milagro 6.2
Los promedios
Telefe 6.0
El Trece 4.2
América TV 2.6
El Nueve 1.8
Canal Siete 0.2