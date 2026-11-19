Los móviles de América y Telefe sufrieron graves agresiones en vivo por parte de algunos vecinos, en medio una cobertura en José C. Paz.

¿Qué pasó con los móviles de América y Telefe?

Los medios fueron al lugar luego de que un grupo de padres de unos egresados denunciaran a una madre de quedarse con el dinero que habían recolectado para los buzos de los chicos. La cifra estipulada ronda los 2 millones de pesos.

Frente a esto, decidieron ir a reclamar a la casa de la madre de la acusada y los hermanos se mostraron violentos con los medios y las familias que se estaban quejando en su puerta.

Las primeras imágenes de este repudiable momento llegaron por parte de Lape Club Social cuando las personas de la casa comenzaron a gritarle por estar grabando su propiedad. Además, de mala forma le solicitaban a Eloisa Armella que no les pongan el micrófono.

Eso no fue todo, pese a que el camarógrafo comenzó a grabar la calle, siguieron gritándoles y acercándose de forma intimidante y brusca, amenazando con pegarles.

Más videos fueron sumados por parte de El Noticiero de la Gente cuando mostraron otra perspectiva de lo ocurrido con las agresiones a Evangelina Azerrad y el intento de robo a su camarógrafo Walter Bulaievsky del equipo de transmisión. La mochila fue devuelta gracias a la persistencia de otros vecinos.

Hasta lo que se vio, la policía no se hizo presente en el lugar aunque el llamado de la producción de Sergio Lapegüe fue insistente.