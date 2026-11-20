El jueves 19 de noviembre, Masterchef Celebirty fue lo más visto de Telefe y del día en general. LAM lideróen América, Bendita en El Nueve y Es mi sueño fue lo mejor de eltrece.

Otro día perdido (eltrece) marcó 5.1 puntos, fue el segundo programa más visto del canal, aunque es la marca más baja del programa de la última semana indica IBOPE.

DDM (América), sin la presencia de la conductora Mariana Fabbiani, promedió 2.8 puntos, quedó segundo en su franja y es la medición más alta del ciclo del último mes y medio.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 12.4. MasterChef Celebrity la definición 9.1. Pasapalabra 8.5. Telefe noticias 7.1. El noticiero de la gente 6.5. Historias de corazón: Avenida Brasil 6.5

MasterChef Celebrity 12.4. MasterChef Celebrity la definición 9.1. Pasapalabra 8.5. Telefe noticias 7.1. El noticiero de la gente 6.5. Historias de corazón: Avenida Brasil 6.5 Los más vistos de El Trece : Es mi sueño segunda temporada 6.3, Otro día perdido 5.1. Mediodía Noticias, Telenoche 4.7. El Zorro 4.6. Ahora caigo 4.4

: Es mi sueño segunda temporada 6.3, Otro día perdido 5.1. Mediodía Noticias, Telenoche 4.7. El Zorro 4.6. Ahora caigo 4.4 Los más vistos de América TV: LAM 3.4. Intrusos 3.0. Primicias Ya 2.9. DDM 2.8. América noticias 2.6

Los más vistos de El Nueve : Bendita 3.4. Qué mañana! 2.3. Tele 9 al mediodía 2.3. Bienvenidos a ganar 2.1. Tele 9 central 2.0. Tele 9 al amanecer 1.8

: Bendita 3.4. Qué mañana! 2.3. Tele 9 al mediodía 2.3. Bienvenidos a ganar 2.1. Tele 9 central 2.0. Tele 9 al amanecer 1.8 Los más vistos de Canal 7: Mediodía bien arriba II 0.6. Mediodía bien arriba 0.5. Iluminadas 0.4. ADN Buena salud, Estamos en una 0.3. Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Mediodía) 0.2

Mediodía bien arriba II 0.6. Mediodía bien arriba 0.5. Iluminadas 0.4. ADN Buena salud, Estamos en una 0.3. Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Mediodía) 0.2 Los más vistos de Net TV : "Venganza ciega" 0.4. El señor de los cielos 0.3. Alegrate la mañana, Gossip, Reperfilar 0.2. Caso cerrado, El señor de los cielos, Entrometidos en la tarde, La piloto, Locas lindas 0.1

: "Venganza ciega" 0.4. El señor de los cielos 0.3. Alegrate la mañana, Gossip, Reperfilar 0.2. Caso cerrado, El señor de los cielos, Entrometidos en la tarde, La piloto, Locas lindas 0.1 Los más vistos de Alpha TV: Alpha TV 0.1

El top five

MasterChef Celebrity 12.4 MasterChef Celebrity la definición 9.1 Pasapalabra 8.5 Telefe noticias 7.1 El noticiero de la gente 6.5 Historias de corazón: Avenida Brasil 6.5

Los promedios