La banda sonora de Grand Theft Auto VI llegó 24 horas después del lanzamiento del esperado videojuego de Rockstar. Lanzada por Rockstar Games y Atlantic Records el 19 de noviembre, la colección reúne a Keith Richards, JENNIE, Dua Lipa, Lana Del Rey, Cardi B y más.

Grand Theft Auto VI The Album

El álbum de 34 canciones originales inspiradas en el estado ficticio de Leonida y Vice City, reúne además a Travis Scott, Morgan Wallen, Justice junto a Tame Impala y SZA, CA7RIEL & Paco Amoroso y Rauw Alejandro, Camila Cabello, Tove Lo, Zara Larsson, Kali Uchis, Fred again.., PinkPantheress y Rina Sawayama, entre otros, fusionando pop, sonidos alternativos, hip-hop y ritmos latinos.

Su lista de artistas de hip-hop incluye a Future, Metro Boomin, Playboi Carti, Gunna, Young Thug, Don Toliver y Burna Boy, King Gizzard & the Lizard Wizard amplían su sonido.

Escúchalo en todos los servicios principales de streaming musical y consíguelo en vinilo y CD de edición limitada en gtavi-thealbum.com y en distribuidores seleccionados.

GTA VI buscará hacer aún más historia con un debut en el número 1 de las listas, ya que ninguna banda sonora de videojuegos ha encabezado la lista Billboard 200 antes.

Las emisoras de radio presentadas por artistas dominan las ondas de Vice City, con estaciones dirigidas o seleccionadas por figuras como Jisoo, Rosé, Jennie y Lisa de BLACKPINK, Bad Bunny, Lana Del Rey, Morgan Wallen, Trina y Trick Daddy, Pink Pantheress, Burna Boy y Robyn, entre otros.

Para celebrar el lanzamiento, algunos artistas de la banda sonora también se presentarán este fin de semana en Grand Theft Auto VI: The Festival el sábado 21 de noviembre en Mana Wynwood en Miami. El cartel estelar del festival incluye a Travis Scott, Cardi B, CA7RIEL y Paco Amoroso, Metro Boomin, Rauw Alejandro, Justice, Kodak Black y Fcukers.