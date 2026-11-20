Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija Indiana (India), murió el martes 17 de noviembre de 2026, aunque la noticia trascendió públicamente el 20 de noviembre. La modelo y ex Gran Hermano confirmó el deceso de su ex, con quien ha mantenido un fuerte conflicto tras el nacimiento de su hija.

Marcia Frisciotti, conocida en la red como Pochi de Gossipeame, confirmó la muerte ante la consulta de sus seguidores, aunque pidió reserva sobre el tmea. "Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes. Obviamente siempre se va a respetar la privacidad de su familia en un momento tan doloroso".

Murió el ex de Maypi Delgado, Matías Ricciardelli. Captura: Gossipeame

Tras ser consultada sobre la causa del fallecimiento, la comunicadora explicó: "Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles".

Murió el ex de Maypi Delgado, Matías Ricciardelli. Captura: Gossipeame

Por su parte, Maypi Delgado publicó un escueto pero contundente mensaje: "Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y por favor les voy a pedir q tengan mucho respeto. India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca. Cuiden a toda la familia en general".

El mensaje de Maypi Delgado tras la muerte de su ex y padre de su hija, Matías Ricciardelli.

¿Qué pasó entre entre Maypi Delgado y Matías Ricciardelli?

En octubre de 2022, apenas un mes después de anunciar que esperaba su primer hijo, María Paz "Maypi" Delgado anunció su separación de Matías Ricciardelli. e indicó que él no planeada ser padre.

El 15 de abril de 2023 nació Indiana Ricciardelli Delgado en Mar del Plata. Y si bien Ricciardelli estuvo presente en el parto, e incluso compartieron imágenes en las redes, un año después, en el mes de julio, la ex Gran Hermano denunció públicamente haber sufrido maltrato psicológico durante el embarazo. También reveló que Matías casi no tenía contacto con su hija, sufría complicaciones para establecer la manutención de la niña y hasta ponía trabas para obtener permisos para viajar con su hija.

Maypi Delgado, Matías Ricciardelli y su hija India

"Me cansé de proteger a una persona que solo se maneja con maltrato psicológico permanente. Hasta ahora traté de tener un vínculo con él a pesar de que todos los días cambia de opinión y un día te quiere y un día te odia. A pesar de eso intenté sostener un vínculo por amor a India. Pero me cansé", djo entonces.

"No ve a su hija. No la llama. Cuando estuvo con neumonía preguntó dos veces por ella en tres semanas. Y ahora se cree con poder porque tiene que firmar un papel para que ella pueda viajar conmigo. No la disfruta y tampoco la deja disfrutar a ella. Un desastre la verdad. Pobre tipo", sentenció.

Luego, la modelo habló por primera vez sobre el calvario que vivió durante el embarazo: "¡Viví maltrato psicológico durante todo el embarazo! ¡Me molestó durante 8 meses sin parar, de día y de noche, por todos los medios que pudo! Intenté con todas mis fuerzas tener un embarazo hermoso igual, porque lo deseaba así, ¡pero él logró que llore durante 8 meses!".