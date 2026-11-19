Ángel de Brito contó que habrá cambios en LAM (América TV) en diciembre, y dio algunos detalles.

En medio del revuelo por la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, el conductor reveló que el programa sumará nuevas figuras en lo que resta del año.

Al aire de Ángel Responde (Bondi), expresó: "Les anuncio que en diciembre, antes de que pase todo lo demás, tenemos novedades en LAM, cambios".

"Ahora se va Nazarena Vélez, a Juli Argenta la tenemos todavía de licencia (por maternidad) y Carla Czudnowsky se va de vacaciones. Así que habrá reemplazos, nuevas figuras en LAM incorporándose", adelantó, sin dar nombres todavía.

A su vez, el ciclo sumó a una nueva cronista: Dolo Villalba, quien anteriormente fue productora de LAM y en el último tiempo trabajó como notera de Flor de la V en El Nueve.

"Dicen que siempre se vuelve al primer amor...", escribió la periodista en su cuenta de Instagram.

"Hoy volví a LAM después de casi 2 años pero esta vez con otro rol, el de cronista, y aunque no sea nueva, genera sensaciones de primera vez", expresó.

De esta manera, el programa conducido por Ángel de Brito llegará a fin de año con nuevas figuras y algunas modificaciones.