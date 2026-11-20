Tras la preocupación por su estado de salud, Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani y fundador de la productora Mandarina, atraviesa una evolución favorable después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Instituto Fleni.

La noticia fue confirmada por Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina y vocera autorizada por la familia, quien brindó detalles sobre cómo se encuentra el productor y flamante director ejecutivo de El Nueve, después de haber sido operado por una imagen nodular detectada previamente en una resonancia magnética cerebral.

Mariano Chihade

Después de pasar la primera noche sin complicaciones, Lepere explicó que "En las próximas horas, Mariano será trasladado a habitación común con cuidados intensivos". La jefa de prensa de la productora, también remarcó que "Su evolución es favorable y se desarrolla de acuerdo a lo esperado por el equipo médico".

Chihade, "Continúa internado en el Instituto Fleni, acompañado por su familia", afirmaron desde Mandarina.

Fabbiani, quien tomó la decisión de alejarse momentáneamente de su ciclo en América TV, DDM, para acompañar a su esposo y padre de sus hijos, estuvo al lado del productor apenas despertó de la intervención. "Mariana lo está acompañando 24 x 24, está al lado de él. Así que él, ni bien despertó, obviamente estaba Mariana al lado y, por supuesto, pudo verla y hablar con ella", relató.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade y sus hijos

¿Qué le pasó a Mariano Chihade?

Mariano Chihade fue operado este miércoles en la sede Belgrano de Fleni, donde había ingresado el martes para realizarse estudios programados luego de que una resonancia magnética de cerebro identificara una imagen nodular.

Según el parte médico difundido posteriormente, la intervención se desarrolló sin complicaciones y el productor permanece en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.

El primer comunicado de la institución había informado que Chihade se encontraba clínicamente estable y que sería sometido a una cirugía, mientras se completaban los estudios y evaluaciones correspondientes.

El productor es fundador de Mandarina Contenidos, empresa responsable de distintos ciclos televisivos, y está casado con Fabbiani, con quien tiene dos hijos.