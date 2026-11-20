Shakina y Antonio de la Rúa fueron vinculados románticamente una vez más luego de que en el programa español Vamos a ver, varios testigos aseguraran que los habían visto besarse y en una actitud cariñosa.

¿Qué pasó entre Shakira y Antonio de la Rúa?

Recientemente, habían dado que hablar cuando la cantante subió una imagen junto a su expareja en blanco y negro. En la misma, ella estaba apoyada en el hombre de él, lo que rápidamente despertó especulaciones de reconciliación entre sus fanáticos.

Ese posteo llegó una vez finalizada la gira de la colombiana en Madrid, donde le dedicó incluso un mensaje a sus seguidores españoles: "No puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después. Cada noche con ustedes ha sido un sueño y no me quiero ir".

Shakira y Antonio de la Rúa

Si bien en las redes no le dejó unas palabras a él específicamente, sí lo hizo sobre el escenario cuando lo describió como "un amigo del alma" y a quien le agradeció por su compañía: "Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park".

Incluso, había hecho referencia a cómo mutó su relación, de novios a amigos: "Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias".

De todas maneras, los rumores habían reflotado en las últimas horas sobre una posible reconciliación pero su entorno se contactó con ABC España y negó estos hechos: "Es todo falso".