La Negra Vernaci y Edith Hermida se hicieron muy compinches en MasterChef Celebrity (Telefe) por ser dos de las participantes más honestas del reality, aunque muchas veces eso las deje mal paradas.

En la visita de la conductora de Bendita a Amanece que no es poco (Olga), aprovechó para echarle el fardo a su compañera: "Ella me lleva por mal camino, no se puede callar la boca y está acotando todo el tiempo, y a mí me cebas un poquito y arranco. Yo no soy muy callada pero quedo expuesta".

"Lo que tiene de bueno Edith es que no quiere hacerse la buena, hay un grupo que se quieren hacer las buenas y tenemos el top five de conch*das", lanzó muy picante la Negra, generando una coincidencia entre ellas: "Claramente se nota quién se quiere hacer la buena y no lo es".

Edith Hermida y Rocío Robles abrazadas, bajo la atenta mirada de La Negra Vernaci

En ese momento, Vicky Garabal quiso indagar y le pidió que digan los nombres. Sin pelos en la lengua, Edith empezó a enumerar: "La China Ansa", seguida por su compañera que mencionó a "Karina Mazzocco".

Además, mencionaron a una que les sorprendió: "La Robles arrancó buenita y sumisa y ahora está mostrando todo".

Pero, a quienes no les sacaron el cuero fue al jurado. Incluso, Hermida elogió a Maru Botana: "Es muy amable. Me da bronca que no conteste todas las cosas que dicen de ella en redes, yo le digo que tiene que salir a contestar".

Finalmente, la conductora se llevó algunas flores también: "Wanda la verdad que es súper amorosa, piola, entiende todo. Está a disposición si uno quisiera hablarle o lo que sea. La verdad que es una gran anfitriona". "A mí me sorprendió como conductora la verdad", continuó Edith.

El tenso cara a cara que protagonizaron Edith Hermida y Yanina Latorre

Yanina Latorre y Edith Hermida sorprendieron al protagonizar un tenso ida y vuelta al aire de Sálvese quien Pueda tras sus años de enfrentamiento.

“Después de todas las veces que me hiciste mierda, me dijiste loro, te burlaste de mi con Beto...”, comenzó filosa la conductora del ciclo de América TV, y sumó: “Yo no me olvido, tengo mucha memoria”. “Te hacés la copada y sos más conchuda que yo. Te dicen la conchuda tus compañeros”, agregó sin filtros.

Lejos de apuntar contra Yanina Latorre, Edith Hermida decidió darle la razón y cerró el ida y vuelta diciendo: “Sí, un poco me critican porque me paso un poquito de rosca, pero no me importa”.