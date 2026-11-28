El viernes 27 de noviembre, MasterChef Junior vivió su séptima eliminación del programa y se convirtió en lo más visto de Telefe.

Los participantes tuvieron que preparar hamburguesas, pastas, cookies para Halloween, crepes, pechugas de pollo y diferentes proteínas, donde el tomate tenía que ser el gran protagonista en la receta.

En la noche de eliminación, Giulietta logró el plato más logrado con su musaka griega, mientras que Camille quedó eliminada al cocinar un ratatouille de zucchini, berenjenas y tomate (le faltó cocción).

Los más vistos de Telefe: MasterChef Junior 7.6; El noticiero de la gente y Telefe noticias 6.8; MasterChef Junior: la definición 6.7; Historias de corazón: Avenida Brasil 6.1; Ariel en su salsa II 6.0

Los más vistos de El Trece: Otro día perdido 4.6; Es mi sueño 4.4; Mediodía noticias 4.0; Ahora caigo 3.9; El Zorro 3.5

Los más vistos de América TV: LAM 3.0; Intrusos 2.6; Sálvese quien pueda 2.1; América noticias, BTV y Lape club social informativo 1.8; Pasó en América y Primicias Ya 1.7

Los más vistos de El Nueve: Bendita 2.4; Telenueve al mediodía 1.8; Qué mañana! 1.7; Bienvenidos a ganar y Telenueve central 1.6; Telenueve al amanecer y Todo cocinado 1.2

Los más vistos de Canal Siete: Documentales, Iluminadas, Mediodía bien arriba y Mediodía bien arriba II 0.3; Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Mediodía), Canal 7 noticias (Noche), Estamos en una, Feliz vida y Se siente Argentina 0.2; ADN Buena salud, Canal 7 noticias internacionales y Las mañanas con Andino 0.1

Rating: todos los números del viernes 27 de noviembre

El top five

MasterChef Junior 7.6

El noticiero de la gente y Telefe noticias 6.8

MasterChef Junior: la definición 6.7

Historias de corazón: Avenida Brasil 6.1

Ariel en su salsa II 6.0

Los promedios

Telefe 6.1

El Trece 3.6

América TV 2.1

El Nueve 1.5

Canal Siete 0.2