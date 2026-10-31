sábado 31 de octubre del 2026
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Rating: cuánto midió la segunda gala de eliminación de MasterChef Junior

Todos los números de los programas emitidos el viernes 30 de octubre en Telefe, El Trece, América TV, El Nueve y Canal Siete.

Aurora fue eliminada de MasterChef Junior
Aurora fue eliminada de MasterChef Junior | Captura: Prensa Telefe

El viernes 30 de octubre, MasterChef Junior vivió su segunda gala de eliminación y el programa se convirtió en lo más visto de Telefe. Por otro lado, Otro Día Perdido fue lo mejor de El Trece y LAM superó a Bendita en el prime time.

Los más vistos de Telefe: Masterchef Junior 10.5; Telefe noticias 9.5; Masterchef Junior II 8.8; Historias de corazón: Avenida Brasil 8.4; Doctor Milagro 7.4

Los más vistos de El Trece: Otro día perdido 5.5; Ahora caigo 5.2; Es mi sueño 5.1; Telenoche 4.8; El Zorro 4.6

Los más vistos de América TV: LAM 3.5; Intrusos 2.9; Sálvese quien pueda 2.8; Primicias Ya 2.7; América noticias 2.5

Los más vistos de El Nueve: Telenueve al mediodía 2.8; Bendita y Qué mañana! 2.6; Telenueve central 2.5; Bienvenidos a ganar 2.1; Con Carmen, Los profesionales con Flor y Telenueve al amanecer 1.5

Los más vistos de Canal Siete: Canal 7 noticias (Central) y Mediodía bien arriba II 0.4; Iluminadas y Mediodía bien arriba 0.3; ADN Buena salud, Canal 7 noticias (Mediodía), Estamos en una, Las mañanas con Andino y Televisión Pública Noticias Internacional 0.2; Aire nacional, Canal 7 noticias (Mañana), Canal 7 noticias (Mediodía), García y los enfermeros, Realidad económica y Se siente Argentina 0.1

Rating: todos los números del viernes 30 de octubre

El top five

MasterChef Junior 10.5
Telefe noticias 9.5
MasterChef Junior II 8.8
Historias de corazón: Avenida Brasil 8.4
Doctor Milagro 7.4

Los promedios

Telefe 7.4
El Trece 4.3
América TV 2.5
El Nueve 2.0
Canal Siete 0.2

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