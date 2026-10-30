La China Ansa volvió a hablar de los rumores que la vinculaban a Pablo Migliore y que salió a desmentir recientemente. Pero, esta vez, quiso hacer hincapié en lo mucho que afectó su relación con el exfutbolistas estas versiones que sacó a la luz Nora Colosimo.

La conductora salió a hablar en una nota con SQP (América TV) y, en primer lugar, se refirió a la reacción de su esposo Diego Mendoza a este escándalo y si era verdad que quería que abandone MasterChef Celebrity: "Nooo, mi marido en lo único que está pensando es en cómo cociné y cuántos balcones metí".

"Él potencia, tira para adelante y me recontra banca. Entiende todo del mundo de los medios, no se le escapa nada. No es ningún boludo. Fue el que mejor se tomó la situación de Migliore", aseguró sobre su pareja.

Incluso, hizo énfasis en que fue ella la que hizo mayor problema: "Yo me lo tomé a mal". incluso, explicó que había mantenido distancia inconscientemente con su compañero: "Un día hablé con Yanina y le dije que soy tan boluda que me voy a comer con mi plato a otro lado y dejo de hablarle, ¿por qué carajos estoy haciendo esto?"

"Nora no me llamó ni me escribió. Me muero por ver las pruebas que dice tener", manifestó sobre la madre de Wanda Nara y negó que se tratase de una estrategia de marketing: "¿A vos te parece? Armaría otra historia, no una que me perjudique".

¿Qué pasó entre La China Ansa y Santiago Maratea?

Alejandro Guatti dio la información al aire de Intrusos (América TV) y contó: "Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos".

"Explotó todo cuando la China le hace un comentario a Maratea por el tema de Independiente. En ese momento Santi se enojó muchísimo, pararon la grabación", reveló sobre el origen del conflicto.

"Ansa se angustió mucho y lloró por esta situación", aseguró el cronista.

A su vez, Rodrigo Lussich expuso que en PH, Podemos Hablar, la producción le da a los invitados las preguntas que deben hacer, por lo que la temática que ocasionó la pelea no surgió de la China Ansa.

"Ella estaba muy mal y pidió irse de la grabación, pero lograron convencerla y retomaron. La discusión se tornó muy agresiva y la China empezó a llorar", añadió Guatti.

Cabe recordar que Santiago Maratea hizo años atrás una colecta para ayudar a Independiente, pero se quedó con un porcentaje de lo recolectado y lo apodaron "Santi Manotea".