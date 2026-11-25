Clemente Cancela y Paloma Bokser anunciaron con alegría que van a ser papás. Los periodistas esperan su primer hijo luego de nueve años de relación.

Este miércoles, Clemente Cancela dio la feliz noticia al aire de Todo Pasa (Urbana Play 104.3) y sorprendió a Matías Martin y el resto del equipo.

Clemente Cancela y Paloma Bokser van a ser papás

El periodista mostró una imagen de su pareja con su perrita sobre la panza y expresó: "Me gusta mucho esa foto porque ese es el lugar preferido de Tita para ponerse desde hace tres meses".

"¡Qué loco que me lo contaste así, boludo! ¡No me lo esperaba, para nada!", reaccionó Matías Martin tras abrazarlo.

"Te vi sorpresivamente emocionado con el tema y me desconcertó, no esperaba este final. Nunca le esquivaste al tema, lo hablamos, pero no me lo esperaba", expresó el conductor.

Clemente Cancela, por su parte, dio algunos detalles del momento que atraviesa: "Hicimos todos los pasos que hay que dar, todos los estudios... Llegaría el 4 de junio".

"Hace unos meses, cuando nos mudamos a la casa nueva, apareció el proyecto. Lo veníamos hablando desde hacía bastante tiempo", contó.

"Hace tres meses, al papá de Paloma le tenían que hacer una pequeña intervención y ella esperaba darle una buena noticia en ese momento, pero se hizo un test y le dio negativo. A los dos días, se hizo otro y le dio positivo", añadió.

"Estos tres meses son raros... Yo tengo muchísima inseguridad de que esté todo bien", se sinceró. "Hoy hicimos unos estudios y nos dijeron que está todo bien, y es un varón", sumó, y aseguró que aún no hay nombre definido.

Luego, Paloma Bokser, periodista de El Nueve, publicó en su cuenta de Instagram fotografías luciendo su pancita, acompañada por Clemente y sus mascotas.