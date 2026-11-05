Rating: cuánto midió MasterChef Celebrity en Telefe post eliminación de Diego Ramos

El miércoles 4 de noviembre, MasterChef Celebrity se convirtió en lo más visto de Telefe post eliminación de Diego Ramos y ocupó dos de los cinco mejores productos con mayor rating del día.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 13.3; MasterChef Celebrity: la definición 10.2; Pasapalabra 9.0; Telefe noticias 8.4; Historias de corazón: Avenida Brasil 7.5

Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 6.1; Otro día perdido 5.5; Ahora caigo 5.4; Telenoche 4.8; Mediodía Noticias 4.6

Los más vistos de América TV: LAM 3.5; Intrusos 2.9; Sálvese quien pueda 2.3; Primicias Ya 2.2; América noticias 2.1

Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.2; Qué mañana! 2.7; Telenueve al mediodía y Telenueve central 2.2; Bienvenidos a ganar 1.9; Telenueve al amanecer 1.8

Los más vistos de Canal Siete: Iluminadas, Mediodía bien arriba II y Sorteo quini seis 0.4; Canal 7 noticias (Central), Estamos en una y La noche es nuestra 0.3; Canal 7 noticias (Mediodía), Canal 7 noticias (Noche), La noche es nuestra 2, Mediodía bien arriba y Se siente Argentina 0.2; ADN Buena salud, Feliz vida, Hay música especial, Las mañanas con Andino y Sorteo del loto 0.1

Rating: todos los números del miércoles 4 de noviembre

El top five

MasterChef Celebrity 13.3

MasterChef Celebrity: la definición 10.2

Pasapalabra 9.0

Telefe noticias 8.4

Historias de corazón: Avenida Brasil 7.5

Los promedios

Telefe 7.7

El Trece 4.6

América TV 2.3

El Nueve 2.0

Canal Siete 0.3