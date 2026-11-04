Juli Puente está construyendo un gimnasio en su casa: así avanza el armado de su "booty gym"

Juli Puente cumplió un nuevo sueño: construir un gimnasio en su casa para poder entrenar y grabar rutinas, sin la necesidad de trasladarse.

La comunicadora social e influencer tomó la decisión de abrir su propio espacio para hacer deporte tras el nacimiento de su hija Serena en julio, pero era un proyecto en el que venía pensando desde hace tiempo.

"El proceso de mi tan esperado y soñado Booty Gym", anunció con alegría en su cuenta de Instagram junto a un carrete de fotos del lugar, aún en etapa de armado.

"Teníamos una terraza enorme sin uso. Yo le venía echando el ojo, y ustedes lo saben muy bien. Chiste va, chiste viene... cuando nos enteramos que venía Sere, el chiste empezó a cobrar forma", comentó sobre el inicio de la propuesta.

"Siempre para grabar los retos y rutinas juntas alquilo lugares y termino haciéndolo apurada, y me quedo con ganas de más. Cada vez que volvía de grabar a casa pensaba: si un día tengo mi gym, lo voy a armar como estudio para poder grabar todo ahi y hacerlo todos los días", comentó.

"Soñaba en grande como a mí me gusta, menos nunca. Total... para eso están los sueños, ¿no? Cerramos la terraza y le dimos vida. Al mismo tiempo que nacía Sere, nacía este nuevo proyecto", continuó.

"Y después vino la parte más importante para mí: elegir las maquinas de manera tal que pueda entrenar completo sin salir de casa, pero claramente ese es el próximo capítulo porque con @sportcluboficial tenemos historia. Esto recién empieza. El contrato dice que es el primer Booty Gym , así que... continuará", celebró con entusiasmo Juli Puente.

Luego mostró que ya le llegaron las máquinas para el gimnasio y prometió mostrarlas armadas una vez que esté todo listo.

De esta manera, con la construcción de su propio gym, Julieta Puente volverá con los famosos "cardios de la felicidad" en vivo, para que su comunidad pueda seguirlos desde la virtualidad.