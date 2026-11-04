Organiza encuentros espirituales y está a punto de casarse: la nueva vida de Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, lejos de los medios

Brenda Di Aloy transformó por completo su vida: tras su paso por el Cantando 2024 y su escandalosa separación de Cris Vanadía, se aferró más a la fe.

A diario comparte en sus redes sociales versículos bíblicos y tiene un podcast en YouTube y Spotify que se llama Sin Mirar a los Costados, donde reflexiona sobre la vida a través de la palabra de Dios.

El año pasado también vivió un alto momento de exposición a raíz de la separación de su mamá, Yuyito González, y el presidente Javier Milei.

Recientemente, Brenda Di Aloy reapareció en cámara y habló sobre su alejamiento de los medios de comunicación.

"Tuve un año bastante resguardada después de la exposición con el Cantando, el teatro, mi mamá, la relación y todo", expresó durante una nota para Desayuno Americano (América TV).

"Me di cuenta de que priorizo más mi paz mental. Yo sé que garpa contar todo de tu vida, mostrarte, estar en todos los eventos, pero decido elegir bien a dónde ir, cuándo exponerme, cuándo no", afirmó.

"No es que la estaba pasando mal, pero me di cuenta de que soy más feliz teniendo una vida un poco más privada. Los medios a veces duelen un poco cuando uno está muy expuesto", se sinceró.

"Hay gente que ni sabe que soy la hija de Yuyito. No es algo que mostremos tanto. Con mi mamá vivo un vínculo muy en lo privado, muy de la juntada familiar, puertas para adentro. Mi mamá es una persona súper expuesta. A ella la hace feliz, yo la acompaño en su felicidad", continuó.

Al ser consultada por su casamiento con Sebastián Freidzon, manifestó: "Estamos contentos. Esa es un área de mi vida que aprendí a resguardarla bastante, mantenerla más en privado. Sé que lo que garpa es mostrar, mostrar, mostrar, hacer un reality de la vida de uno, pero yo decido más esto, la paz mental".

Recientemente, Brenda realizó el primer encuentro espiritual con mujeres que forman parte de su comunidad de fieles seguidoras, y dio los detalles en la red.

"Primer encuentro de Íntimas. Más de un año soñando con este momento. Solo quedaba en ideas escritas, estaba llena de limitaciones y miedos, pero vieron como son las cosas de Dios, que 'de repente' él lo hace posible", escribió.

"Qué hermoso es poder salir de lo digital, de las pantallas y haber conocido a estas hermosas mujeres llenas de hambre por Jesús. Gracias a cada una que fue parte y me animó con sus palabras, testimonios, abrazos", añadió.

En las imágenes se puede ver que la comunicadora pasó una tarde muy especial con las chicas que participaron de la merienda que organizó, donde disfrutaron de diferentes actividades.

¿Quién es el novio de Brenda Di Aloy?

En mayo, Brenda Di Aloy anunció su casamiento con Sebastián Freidzon y mostró cómo fue la romántica propuesta en una estancia.

"¡Dije qu sí! Mi mejor amiga fue cómplice de mi futuro esposo y yo casi caigo desmayada al pasto con esta sorpresa que se tenían entre manos", escribió en Instagram junto al video del momento.

"Dios cumple sus promesas. 14/05/2026 el día que le dije que sí al hombre más cariñoso, atento, detallista, determinado, generoso, el que me cuida, y al que le encanta mimarme y sorprenderme", expresó al compartir un álbum de fotos especial.

"Hace unos años me aferré al pasaje que está en Isaías 43:18-19 'Pero olvida todo eso; no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto; crearé ríos en la tierra árida y baldía' y aunque hubo momentos de desánimo, angustia y dudas, hoy puedo ver que Dios es fiel y lo que dice, lo cumple", añadió.

El agasajo ocurrió en la Estancia La Candelaria con un gran despliegue al aire libre, donde la vegetación y la decoración romántica fueron el escenario perfecto para el pedido de matrimonio.

Brenda Di Aloy y Sebastián Freidzon están en pareja hace un año y medio, y se conocieron en la iglesia. La primera cita tuvo lugar en febrero de 2025 en Mar del Plata, donde tomaron un café.

Luego, en junio de ese año, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) los detalles de larelación: "Conoce a este hombre: divorciado, exitoso, dueño de un negocio. La madre no concibe que esté con un divorciado".

"Lo conoció en la iglesia de Belgrano. La familia de él es dueña de esa iglesia. Pero Yuyito le dijo a su hija: ‘Usted, por nuestras creencias, no puede estar con un divorciado'", contó.

Sebastián Freidzon tiene 44 años, es empresario y dueño de la cafetería de especialidad All Saints Cafe. Además es hijo de los pastores Claudio y Betty Freidzon, fundadores de la iglesia Rey de Reyes.

A su vez, estudió en Estados Unidos, en la Universidad Oral Roberts, una institución cristiana donde "los estudiantes llegan a ORU no para ‘mantener‘ su fe tal como está, sino para crecer en ella y convertirse en los líderes guiados por el Espíritu que están llamados a ser".

Tras la primera cita, la hija de Yuyito González presentó oficialmente su relación en la red: "Mi Sebi, el hombre más dulce y atento. Dios lo puso en mi camino cuando menos lo esperaba. El que manejó 400km para tomar un café conmigo y desde ese momento no nos separamos más. Un año de echar raíces juntos en privado, pero ya tengo ganas de gritarle al mundo que Dios es fiel y sus tiempos son perfectos".

Brenda Di Aloy y Sebastián Freidzon finalmente pusieron fecha para la boda, y comunicaron que será en febrero de 2027. "Empezó la cuenta regresiva. Más de lo que soñé", celebró ella.