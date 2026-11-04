Dieron a conocer el informe policial de la muerte de Daniel Bifulco: qué dice el parte

Daniel Bifulco, el actor y humorista que formó parte de "Los Jaimitos" en Videomatch, murió este miércoles 4 de noviembre a sus 56 años.

La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Layús mediante un amigo del actor. Fue encontrado sin vida en su casa. Según las primeras informaciones, habría sufrido un infarto en su casa en Villa Urquiza.

Más tarde, TN pudo acceder al informe y se dio a conocer que fue el hermano del actor quien llamó al 911. Así, una ambulancia del SAME llegó a la vivienda ubicada en la calle Franklin D. Roosevelt al 5200, donde constataron que ya no tenía signos vitales.

Daniel Bifulco

Si bien no presentaba signos de violencia, solicitaron que se proceda a la “averiguación de causa de muerte” con grandes posibilidades de que haya sufrido un paro cardíaco.

La investigación para determinarlo quedará a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, conducida por Marcelo Eduardo Munilla Lacasa.

¿Quién era Daniel Bifulco?

Daniel Bifulco logró una larga trayectoria en la televisión y alcanzó la fama cuando fue parte del trío de "Los Jaimitos" en Videomatch, junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

Aquel trío se destacó como los integrantes que cantaban canciones infantiles con rimas humorísticas y de doble sentido que quedaron en la historia como los recordados sketches en el programa de Marcelo Tinelli.

Además, también tuvo su carrera en el teatro y una de sus últimas interpretaciones fue con la obra "La Magia de la Risa" en el Teatro Victoria de Mar del Plata, la cual cosechó miles de espectadores y una nominación a los Premios Estrella de Mar 2026.

Por otro lado, se involucró en las nuevas plataformas digitales y hace aproximadamente tres meses había anunciado su incorporación a "Primos lejanos", en el streaming APT, para llevar su humor a otras generaciones.

Daniel Bifulco y Los Jaimitos

Con el correr de los años, el trío pasó a llamarse Los Turritos en Showmatch y luego volvió a su nombre original. Además, en el último tiempo, el actor llevó a Jaimito al teatro junto a Roberto Peña y otros ex Videomatch.

En junio de este año, durante el Mundial 2026, Tinelli sacó del arcón de los recuerdos a Los Jaimitos en su ciclo Infobae Mundial. Bifulco, Peña y Vagoneta grabaron una canción a medida para el conductor, con bromas sobre Messi, Pergolini y el propio Marcelo.

El 30 de octubre, cinco días antes de su fallecimiento, había firmado un contrato para regresar al teatro en Mar del Plata en el verano del 2027 en un nuevo espectáculo de "La Magia de la Risa" con El Mago Sin Dientes en el Teatro Victoria de martes a domingos.