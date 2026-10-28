Rating: cuánto midió la eliminación de Alejandro Lerner de MasterChef Celebrity en Telefe

El martes 27 de octubre, Alejandro Lerner se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity por decisión del jurado y el programa fue lo más visto de Telefe. Además, subió su rating y ocupó dos de los primeros cinco productos que lograron tener mayor audiencia en sus emisiones.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity: gala de eliminación 13.1; MasterChef Celebrity: gala de eliminación II 10.1; Telefe noticias 9.6; Popstars 8.3; Historias de corazón: Avenida Brasil 7.9

Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 6.3; Ahora caigo 5.2; Telenoche 5.1; Otro día perdido 4.8; El Zorro 4.6

Los más vistos de América TV: LAM 3.6; Sálvese quien pueda 3.0; Lape club social informativo 2.7; América noticias e Intrusos 2.5; Primicias Ya 1.8

Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.0; Qué mañana! 2.9; Telenueve al mediodía 2.8; Telenueve central 2.7; Bienvenidos a ganar y Telenueve al amanecer 2.0

Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba II 0.5; Mediodía bien arriba y Se siente Argentina 0.3; ADN Buena salud, Canal 7 noticias (Central), Iluminadas, Las mañanas con Andino y Televisión pública flash 0.2; Canal 7 noticias (Mediodía), Estamos en una, Feliz vida, La noche es nuestra y Las mañanas con Andino II 0.1

Rating: todos los números del martes 27 de octubre

El top five

MasterChef Celebrity: gala de eliminación 13.1

MasterChef Celebrity: gala de eliminación II 10.1

Telefe noticias 9.6

Popstars 8.3

Historias de corazón: Avenida Brasil 7.9

Los promedios

Telefe 7.9

El Trece 4.4

América TV 2.3

El Nueve 2.0

Canal Siete 0.2