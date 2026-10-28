El increíble regalo que le obsequió Marley a Mirko por su cumpleaños: "Merecía algo especial"

Marley sorprendió a Mirko con un extraordinario regalo al cumplir 9 años. El conductor compartió con sus seguidores en Instagram el momento en el que el pequeño recibía el obsequio.

¿Qué le regaló Marley a Mirko por su cumpleaños?

El conductor suele subir a sus redes sociales momentos familiares especiales y esta vez no fue una excepción. Los nacimientos y primeros días de vida de sus dos hijos, cuando Mirko conoció a Milenka fueron, por ejemplo, algunas de las situaciones personales que Marley compartió con su seguidores.

El hijo mayor del conductor celebró su cumpleaños este martes 27 de octubre y su papá se encargó de homenajearlo también en las redes. En un video, se lo ve a Mirko levantándose de dormir mientras su papá lo filma y le canta el feliz cumpleaños, también cuando sopla la velita colocada en una chocotorta que el mismo agasajado preparó.

Los mensajes de felicitaciones al pequeño no se hicieron esperar, e incluyeron los saludos de Susana Giménez y de Alex Caniggia, entre otros famosos, sorprendidos por los grande que estaba Mirko.

Horas después, Marley subió un video de su hijo mayor recibiendo un increíble regalo que sorprendió al cumpleañero, pero la filmación no estuvo exenta de bromas. Primero recibió como "regalo" una goma de borrar que el niño recibió sonriendo entendiendo enseguida que no era su verdadero obsequio.

Enseguida, Marley lo invitó que busque su verdadero regalo en algún lugar de la casa. Mirko recorrió distintos ambientes hasta que entró al living y lo encontró. Su sorpresa fue inmediata: se trataba de dos simuladores de autos de carrera. Al momento, Mirko se subió a uno de ellos y comenzó a jugar.

Mirko disfrutando de su regalo | Instagram

"El regalo de este año fue realmente increíble", escribió Marley junto al video. "Su carita cuando pensó que era una goma de borrar", agregó.

Marley le regaló a su hijo dos simuladores de autos de carrera | Instagram

El conductor de televisión destacó el gran desempeño que tuvo en el año escolar su hijo mayor: "Este es un año donde además de excelentes notas logró ser escolta de la bandera por su empatía y buen compañerismo". Y cerró: "Merecía algo especial. Feliz cumple Mirko, te amamos".