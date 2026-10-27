Julieta Poggio reveló que besó a Grego Rossello, su compañero de MasterChef Celebrity

Tras la fiesta que protagonizaron los participantes de MasterChef Celebrity, en donde varios aseguraron que hubo besos, Julieta Poggio sorprendió al revelar en Sálvese quién Pueda que besó a Grego Rossello.

¿Qué dijo Julieta Poggio sobre Grego Rossello?

Tras la insistencia del notero del ciclo de América TV, la participante de MasterChef Celebrity confesó: “Ahí hubo un besito juguetón nada más con Grego. Un piquitito”, y aclaró: “No, no es de ahora. Fue hace un montón”.

Sin embargo, Julieta Poggio negó un posible romance con Grego Rossello y aseguró que son buenos amigos: “No, re amigos, la verdad. Nos llevamos re bien con Grego. Es lo más. Posta lo quiero mucho”.

¿Qué pasó entre Julieta Poggio y Marta Fort en MasterCheff Celebrity?

Todo comenzó con un comentario de La China Ansa repudiando la costumbre que tienen algunos participantes de mandar fotos propias en el gimnasio. "¿Qué onda con que todos en el grupo mandan su foto en el gimnasio? ¡me vuelvo loca!", disparó.

Enseguida, la ex Gran Hermano se sintió identificada con las palabras de su compañera: "Ay, sí, no, no, no entiendo eso. Me dan un poco de... un poquito de cringe", reconoció Juli. "Mandan fotos en cuero, en bolas, piernas, bíceps, tríceps", amplió La China indignada con la actitud de sus compañeros.

"¿Ustedes quieren que les pongamos 'che, qué fuerte que están'? Les ponemos", provocó La China. Pablo Giralt se sumó a la charla y bancó a quienes mandan este tipo de fotos al grupo: "A mí me gustaría. A mí me levanta eso. ¿Qué? ¿Está mal? Musculosa, para lucirse. ¿Qué? ¿Está mal?".

En ese momento, se metió en la charla Marta Fort, que había escuchado toda la conversación y disparó: "Bueno, che, paren, que yo también mandé foto entrenando en el grupo". Y agregó: "Uno cuando entrena, cuando tiene buen cuerpo, ¿por qué no lo puede mostrar, chicos?".

Y la respuesta de Julieta no se hizo esperar: "Pero bueno, muéstrenlo en su Instagram. ¿Para qué lo mandan al grupo? Yo no quiero abrir el grupo y ver todos entrenando. ¿Qué les pasa?".

Ante la indignación de su compañera, Marta lanzó un comentario picante mientras seguía cocinando: "Ay, bueno. No seas envidiosa".