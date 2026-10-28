Alejandro Lerner fue eliminado de MasterChef Celebrity tras un mano a mano con Grego Rossello

Alejandro Lerner se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe) por decisión del jurado en la gala que se emitió este martes 27 de octubre.

Esta vez, Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui, indicaron que los concursantes debían preparar una torta Lemon Pie. Sin embargo, la noche que vivieron no fue para nada buena y la mayoría tuvo inconvenientes con su plato ya que nadie tenía experiencia en la pastelería.

Si bien algunos al menos lograron terminarlo, varios de ellos también llegaron con lo justo, pero no consiguieron la cocción que necesitaba el Lemon Pie, lo que perjudicó a los participantes.

El Lemon Pie que debían preparar los participantes de MasterChef Celebrity. (Captura: Telefe)

Uno de ellos fue el cantante, quien pasó al frente para presentar su plato y dijo: "Es feo, pero es mío, y me la aguanto".

Luego, explicó que tuvo “una crisis nerviosa en la que hasta se llegó a confundir claras con yemas y que su cabeza fue un completo desorden en la elaboración de las tartas". Y agregó: “No hay excusas igual, uno no cocina con explicaciones”.

Damián Betular fue el primero en probar el plato y afirmó que "a la masa le faltó un ingrediente" y llegó a la conclusión que "el curd de limón estaba hecho con claras en vez de yemas de huevos". Y sostuvo: “Hay algo que falta o que sobra y no sé lo que es”.

Por otra parte, llegó el turno de Germán Martitegui quien indicó que "hubo errores en el peso de los ingredientes".

Tras probar cada preparación que realizaron, el jurado se retiró a deliberar y Martitegui remarcó que "estaba para eliminar a tres participantes", aunque la propuesta fue rechazada por Maru y Damián.

No obstante, coincidieron en que podrían haber echado a dos, aunque terminaron decidiendo lo que ya estaba programado de ante mano: eliminar solo a uno.

Entre los platos más logrados, Elizabeth "La Negra" Vernaci, Pablo Giralt y La China Ansa se quedaron con lo mejor de la noche, pero faltaban los menos logrados: en ese entonces, el jurado hizo pasar al frente a Julieta Poggio, Grego Rossello y Alejandro Lerner.

Alejandro Lerner y Grego Rossello en MasterChef Celebrity. (Captura: Telefe)

En medio de la devolución, Martitegui aclaró que "todos presentaron errores imperdonables" y anunciaron que Poggio seguía en competencia.

Alejandro Lerner fue eliminado de MasterChef Celebrity. (Captura Instagram: @masterchefargentina)

Finalmente, Grego Rossello y Alejandro Lerner quedaron como los platos menos logrados de la noche, y el jurado decidió eliminar al cantante.

¿Quiénes fueron eliminados de MasterChef Celebrity 2026?

Pachu Peña (actor y humorista), Paula Trápani (periodista y conductora), Morena Beltrán (periodista deportiva) y Alejandro Lerner (cantante) fueron eliminados de MasterChef Celebrity. De 24 participantes convocados, ahora son 20 los que continúan en competencia.